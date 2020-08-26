Где пройти обучение маникюру и наращиванию ногтей в онлайн-режиме

В сфере ногтевого дизайна мастерам нужно постоянно совершенствовать свои навыки не только по выполнению аппаратного и обрезного маникюра, но и по наращиванию ногтей. Ведь именно эти услуги наиболее востребованы среди клиенток салонов красоты. Наращивание ногтей - направление в ногтевом сервисе, которое требует совершенствования навыков и умений мастера, чтобы постоянно пользоваться успехом среди клиенток и иметь возможность повышать цены на свои услуги. На занятиях в классе с преподавателем, при помощи вебинаров можно обучиться мастерству наращивания и коррекции ногтей в школе ParisNail School, филиалы которой представлены в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

Успешный и востребованный мастер - это в одном лице художник, человек с эстетическим восприятием, который умеет делать идеально равномерное покрытие лаком и наращивание гелями. Помимо этого, мастер должен уметь предоставить клиенткам правильный уход за ногтевой пластиной. На курсах практикующие мастера подробно разъясняют нюансы маникюра, ухода за ногтями, демонстрируют последние разработки и методики наращивания.





Онлайн-обучение ногтевому мастерству от практикующих профессионалов

Мастеру в обязательном порядке рекомендуется приобрести качественные инструменты и материалы, оборудование для стерилизации, пилки, бафы и прочие аксессуары, чтобы предоставлять клиенткам полный спектр услуг. На курсах преподаватели дадут советы относительно приобретения качественного инструментария, при учебном центре работает онлайн-магазин с товарами лучших марок для комфортной работы и оптимального результата.

На сайте учебного центра по адресу https://parisnail.ru/school/ можно ознакомиться со всеми доступными курсами с датами и стоимостью обучения:

курсы для новичков для ознакомления с азами маникюрного мастерства;

повышение квалификации для опытных мастеров;

курсы в онлайн-режиме.

Прошедшим онлайн-курсы и занятия в классах ученикам предоставляются дипломы с указанием специализации и профессионального уровня, сертификаты о присвоенном разряде. Занятия проводятся в оборудованных классах с новейшим оборудованием и материалами. Сеть школ в Санкт-Петербурге, Москве и Екатеринбурге проводит онлайн-вебинары от практикующих мастеров, которые поделятся своим опытом и авторскими методиками покрытия лаками, наращивания ногтей.