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Аренда пурифайеров

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Бизнес — 29 Августа 2020, 13:38

Для обеспечения персонала компаний питьевой водой руководители арендуют специальное оборудование, называемое пурифайерами. Сравнивать кулеры с проточными автоматами нельзя. Поэтому покупка или аренда кулеров с целью экономии средств не оправдана. Единственным требованием при установке проточных автоматов в офисных помещениях является наличие водопровода. Если он имеется, вы сможете сэкономить огромные суммы. Персонал будет обеспечен чистейшей водой без каких-либо ограничений. Для этого нужно лишь позвонить в компанию Экомастер и заказать аренду подобного оборудования.

Чтобы взять пурифайер в аренду достаточно оставить онлайн-заявку на официальном веб-сайте компании. После доставки проточного автомата, вы сможете забыть о проблеме качества воды. Также не придется организовывать поставку бутылей, которые необходимы для работы кулеров. Администрация сможет забыть и утилизацию или же выделение места для хранения тары. Больше не придется переплачивать за емкости из пластика и бояться внезапного увеличения стоимости таких бутылей. А ведь все это связано с огромными расходами. Отказываясь от таких расходов, у компаний появляется отличная возможность экономии средств.

Ecomaster https://ecomaster.ru/ предлагает предпринимателям идеальную схему обеспечения питьевой водой своих офисов. Для этого им придется ежемесячно платить всего 2000-4000 руб. и навсегда освободиться от проблем, связанных с водой для питья. Стоимость аренды зависит от модели пурифайера, которую выберет заказчик. Для любой столичной организации такие тарифы будут приемлемыми и доступными. Расходы на питьевую воду уже не зависят от ее потребляемого количества. Заказчик платит лишь фиксированную плату за оборудование, которое получает от компании Экомастер.

Кроме этого компания берет на себя ответственность обслуживать такое оборудование ежеквартально. Каждый заказчик получает личного менеджера, контролирующего и выполняющего плановый сервис пурифайеров. А благодаря инновационной технологии очистки, использованной в современных модификациях пурифайеров, обеспечивается абсолютная защита питьевой воды. Также оборудование оснащено мощными нагревательными элементами и накопительными баками, которые доводят воду до состояния кипячения или же 97 градусов. На весь период действия договора компания предоставляет клиентуре гарантию на оперативное решение возникших проблем или же неполадок оборудования. Пурифайеры подключаются к соответствующим инженерным коммуникациям всего за полчаса. Оригинальный дизайн установок гармонично вписывается в офисный интерьер. А персонал всегда может пользоваться охлажденной или же горячей водой. Экомастер каждому заказчику предлагает тестовый период, который длится две недели. За этот период клиент может пользоваться оборудование абсолютно бесплатно.

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