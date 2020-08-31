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Андрей Разин поздравил ветеринаров с профессиональным праздником
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 31 Августа 2020, 13:52
Как сказано в сообщении пресс-службы ведомства, министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин поздравил ветеринаров Подмосковья с профессиональным праздником, который отмечается в России 31 августа.
«В учреждениях Московской области трудятся 2314 специалистов Государственной ветеринарной службы, из них 1422 ветеринарных врача. Все они вносят огромный вклад в стабильную работу и дальнейшее развитие агропромышленного комплекса области», – сообщил Разин.
Он отметил, что ветеринары Подмосковья лечат животных, сохраняют благополучную эпизоотическую обстановку; обеспечивают выпуск продуктов и сырья животного происхождения, безопасных в ветеринарно-санитарном отношении; защищают население от особо опасных болезней и охраняют Подмосковье от заноса заразных болезней животных. Региональная Госветслужба решает проблему безнадзорных собак и кошек.
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