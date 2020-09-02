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Как избавиться от мышей без применения ядов

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Бизнес — 2 Сентября 2020, 14:31

Клеевая приманка RaTrap – безопасное, надежное, универсальное, действующее средство, направленное на отлов и истребление насекомых и мышеподобных грызунов. Может также использоваться для защиты плодовых деревьев от летающих и ползающих паразитов.

Отличается повышенной липкостью и безопасностью для человека и животных (сельскохозяйственных, домашних). Препарат способен более двух месяцев сохранять ценные свойства, независимо от влажности воздуха и изменений температуры.

Для чего используется?


Универсальный клеящий состав помогает избавиться от мышевидных паразитов и вредных насекомых. Характеризуется отличной устойчивостью к осадкам и воздействию воздуха.

Клей от грызунов и насекомых RaTrap 135 г может применяться на любом участке – на складе, в сарае, в гараже, в доме, в нежилых и жилых помещениях, в сельскохозяйственных и промышленных постройках, в саду и на огороде. Является эффективной альтернативой химическим препаратам, которые не везде могут задействоваться.

Из чего состоит?

Производится средство в тюбиках, массой 135 г. Этого количества хватает для создания 30-ти ловушек. Изготавливается из таких ингредиентов:

  • Инсектицидов

  • Родентицидов

  • Пищевого аттрактанта

Ароматизаторы привлекают вредителей, которые надежно приклеиваются к приманке и не могут сами выбраться.

Преимущества

Препарат популярен благодаря своих свойств:

  1. Не портится при перепаде температуры и осадках

  2. Не выделяет ядовитых и опасных токсичных веществ

  3. Подходит для применения на участках, не подходящих для использования ядов

  4. Отлично подходит для обработки разных видов деревьев

  5. Помогает уничтожить тараканов и муравьев

Что собой представляет?


Клей RaTrap – надежный и недорогой способ истребления насекомых и грызунов. Благодаря наличию особой пищевой основы, представленной в виде аттрактанта, тараканы и мыши быстро заманиваются в ловушку. Попадая на клеевую массу, «жертва» остается в ней умирать, так как выбраться не сможет.

Повысить эффективность средства можно с помощью дополнительных ароматных лакомств или ядовитых препаратов. Средство отличается отличной адгезией, которая гарантирует его липкость и легкость выдавливания из тюбика.

Препарат не подвергается негативному воздействию ультрафиолета, не высыхает, не «боится» воды, не имеет ядовитых компонентов, обладает длительной фиксацией.

Способы применения:

  • От тараканов и грызунов – на непористую гладкую картонную или пластиковую поверхность необходимо нанести клеящий состав. Распределить шпателем по подложке. В итоге размер пятна должен составлять, ориентировочно, в толщину 0.4 мм, а в ширину – 20х20 см.

  • Для защиты деревьев – клеевая основа наносится на ствол в виде пояса. Толщина полученного слоя должна составлять около 0.8 мм, а ширина – 15 см.

Одного тюбика достаточно для создания трехметровой полосы.

Меры предосторожности

Работать с препаратом необходимо только в резиновых перчатках, предотвращая его попадание на кожу. Если средство оказалось на руках и прочих участках тела, смыть его можно бензином.

Источник: Semena.kr.ua ☎️ (066) 095-99-90



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