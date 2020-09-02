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Как избавиться от мышей без применения ядов
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Бизнес — 2 Сентября 2020, 14:31
Клеевая приманка RaTrap – безопасное, надежное, универсальное, действующее средство, направленное на отлов и истребление насекомых и мышеподобных грызунов. Может также использоваться для защиты плодовых деревьев от летающих и ползающих паразитов.
Отличается повышенной липкостью и безопасностью для человека и животных (сельскохозяйственных, домашних). Препарат способен более двух месяцев сохранять ценные свойства, независимо от влажности воздуха и изменений температуры.
Для чего используется?
Универсальный клеящий состав помогает избавиться от мышевидных паразитов и вредных насекомых. Характеризуется отличной устойчивостью к осадкам и воздействию воздуха.
Клей от грызунов и насекомых RaTrap 135 г может применяться на любом участке – на складе, в сарае, в гараже, в доме, в нежилых и жилых помещениях, в сельскохозяйственных и промышленных постройках, в саду и на огороде. Является эффективной альтернативой химическим препаратам, которые не везде могут задействоваться.
Из чего состоит?
Производится средство в тюбиках, массой 135 г. Этого количества хватает для создания 30-ти ловушек. Изготавливается из таких ингредиентов:
Ароматизаторы привлекают вредителей, которые надежно приклеиваются к приманке и не могут сами выбраться.
Преимущества
Препарат популярен благодаря своих свойств:
Что собой представляет?
Клей RaTrap – надежный и недорогой способ истребления насекомых и грызунов. Благодаря наличию особой пищевой основы, представленной в виде аттрактанта, тараканы и мыши быстро заманиваются в ловушку. Попадая на клеевую массу, «жертва» остается в ней умирать, так как выбраться не сможет.
Повысить эффективность средства можно с помощью дополнительных ароматных лакомств или ядовитых препаратов. Средство отличается отличной адгезией, которая гарантирует его липкость и легкость выдавливания из тюбика.
Препарат не подвергается негативному воздействию ультрафиолета, не высыхает, не «боится» воды, не имеет ядовитых компонентов, обладает длительной фиксацией.
Способы применения:
Одного тюбика достаточно для создания трехметровой полосы.
Меры предосторожности
Работать с препаратом необходимо только в резиновых перчатках, предотвращая его попадание на кожу. Если средство оказалось на руках и прочих участках тела, смыть его можно бензином.
Источник: Semena.kr.ua ☎️ (066) 095-99-90
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