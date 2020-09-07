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Какие проблемы поможет решить полиэтиленовая планка

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Бизнес — 7 Сентября 2020, 20:58


полиэтиленовая пленкаЭтот материал известен всем и имеется в свободной продаже. Его можно разделить на 5 основных разновидностей. Разнообразная полиэтиленовая пленка в рулонах представлена следующими категориями:

  • парниково (тепличная);
  • строительная или техническая;
  • термоусадочная;
  • армированное полотно;
  • воздушно-пузырьковая.

Каждый вид представлен несколькими подвидами, которые отличаются по составу, размерам, параметрам (плотность, толщина и так далее). Большинство категорий расходного материала взаимозаменяемы. Они могут применяться для решения похожих задач.

Сферы применения

В сельском хозяйстве полиэтиленовая пленка поможет создать благоприятные условия для выращивания растений, соорудить укрытие для хранения кормов и т.д. В строительной сфере - это тепло-, гидро-, паро-, звукоизоляция. Грузоперевозки, логистика – это надежная упаковка, защищающая от атмосферных влияний, негативных факторов, агрессивных воздействий. Производство потребительских товаров, сфера торговли, ландшафтный дизайн – это не весь перечень отраслей, где не обойтись без различной пленки.

Технические характеристики позволяют каждому потребителю выбрать тот рулон, который наиболее подходит специальному назначению. Чтобы полотно соответствовало конкретным требованиям, производители вводят в состав сырья определенные добавки, используют специальные технологии и методы. Все эти секреты улучшают прозрачность, плотность, надежность, долговечность и другие свойства полиэтиленовой пленки.

 Где купить пленку из полиэтилена

Торгово-производственная компания ЛЕНТАПАК предлагает наиболее полный каталог продукции из полиэтилена. Здесь всегда есть все виды и категории расходного материала. Кроме этого, самые бюджетные цены, выгодные условия реализации привлекают большое количество покупателей. Можно выбрать полиэтиленовую пленку просто из дому, зайдя на сайт интернет-магазина: https://lentapack.ru/ или сделать покупку офлайн, посетив торговый зал в городе - Москве (улица Рябиновая, 32А). Менеджеры-консультанты компании помогут определиться с выбором, разобраться с оформлением заказа, проинформируют о действующих акциях и скидках, которые ТПК ЛЕНТАПАК проводит довольно часто. Стать клиентом рекомендованной компании довольно выгодно и экономично. Широкий ассортимент, профессионализм и внимание к каждому клиенту - у них гарантированно. 



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