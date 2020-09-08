Долговечная гидроизоляция подвалов

Подвалы есть во многих домах, но, к сожалению, их состояние порой оставляет желать лучшего. Всегда хочется рационально использовать каждый свободный сантиметр площади, поэтому все чаще клиенты заказывают https://stgmsk.ru/nashi-resheniya/gidroizolyatsiya-podvala/ работы по гидроизоляции подвала.

Грунтовые и талые воды существенно сокращают срок эксплуатации любого помещения, в первую очередь страдает фундамент и подвал. Гидроизоляционный процесс проводится с внутренней или внешней стороны, все зависит от особенностей сооружения.

На этапе строительства рекомендовано проводить наружную гидроизоляцию подвала, что позволит избежать множество негативных последствий в будущем. Комплекс работ в таком случае обойдется значительно дешевле, чем внутренняя гидроизоляция уже готового подвала.

Специалисты компании «Современные технологии гидроизоляции» используют различные материалы для выполнения гидроизоляционных работ:

Битумная мастика при обмазочной гидроизоляции.

Рулонные материалы для формирования оклеечной гидроизоляции.

Штукатурная гидроизоляция широко используются для обработки фундамента.

Жидкая резина, путем нанесения в один слой материал надежно защищает фундамент от пагубного воздействия влаги.

Экранные материалы способны создавать эффективный барьер от грунтовых, талых вод.

Внутренняя гидроизоляция

Внутренние работы по гидроизоляции подвала проводятся в том случае, когда здание уже построено, а гидроизоляция подвала была выполнена некачественно или ей не уделяли внимания вообще. Несмотря на трудоемкость внутренней защитной отделки, она способна увеличить эксплуатационный ресурс подвала.

В настоящее время все чаще прибегают к применению проникающей и инъекционной гидроизоляции. Процесс укладки материала затрудняется тем, что фундамент, как правило, набрался воды, отсырел, а в некоторых случаях изрядно деформировался.

Заказать гидроизоляцию подвала или погреба от грунтовых вод можно в компании «Современные технологии гидроизоляции». Чем раньше будут выполнены гидроизоляционные работы, тем выгоднее для вас. Рекомендуем вам позаботиться о гидроизоляции подвала на момент строительства, если же время упущено, сложность работ и ограничения по технологии при гидроизоляции готового подвала потребуют более весомых финансовых вложений.

На официальном сайте компании «Современные технологии гидроизоляции» можете оставить заявку, и специалисты свяжутся с вами для уточнения деталей. Профессиональное выполнение и качественные материалы – залог долгосрочной эксплуатации гидроизоляционной защиты.