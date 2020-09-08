вторник
|
Долговечная гидроизоляция подвалов
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 8 Сентября 2020, 11:31
Подвалы есть во многих домах, но, к сожалению, их состояние порой оставляет желать лучшего. Всегда хочется рационально использовать каждый свободный сантиметр площади, поэтому все чаще клиенты заказывают https://stgmsk.ru/nashi-resheniya/gidroizolyatsiya-podvala/ работы по гидроизоляции подвала.
Грунтовые и талые воды существенно сокращают срок эксплуатации любого помещения, в первую очередь страдает фундамент и подвал. Гидроизоляционный процесс проводится с внутренней или внешней стороны, все зависит от особенностей сооружения.
На этапе строительства рекомендовано проводить наружную гидроизоляцию подвала, что позволит избежать множество негативных последствий в будущем. Комплекс работ в таком случае обойдется значительно дешевле, чем внутренняя гидроизоляция уже готового подвала.
Специалисты компании «Современные технологии гидроизоляции» используют различные материалы для выполнения гидроизоляционных работ:
Внутренняя гидроизоляция
Внутренние работы по гидроизоляции подвала проводятся в том случае, когда здание уже построено, а гидроизоляция подвала была выполнена некачественно или ей не уделяли внимания вообще. Несмотря на трудоемкость внутренней защитной отделки, она способна увеличить эксплуатационный ресурс подвала.
В настоящее время все чаще прибегают к применению проникающей и инъекционной гидроизоляции. Процесс укладки материала затрудняется тем, что фундамент, как правило, набрался воды, отсырел, а в некоторых случаях изрядно деформировался.
Заказать гидроизоляцию подвала или погреба от грунтовых вод можно в компании «Современные технологии гидроизоляции». Чем раньше будут выполнены гидроизоляционные работы, тем выгоднее для вас. Рекомендуем вам позаботиться о гидроизоляции подвала на момент строительства, если же время упущено, сложность работ и ограничения по технологии при гидроизоляции готового подвала потребуют более весомых финансовых вложений.
На официальном сайте компании «Современные технологии гидроизоляции» можете оставить заявку, и специалисты свяжутся с вами для уточнения деталей. Профессиональное выполнение и качественные материалы – залог долгосрочной эксплуатации гидроизоляционной защиты.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +14 +16
вечером +12 +14 ночью +9 +11
Котировки
Партнеры