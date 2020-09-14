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Советы начинающему переводчику

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Бизнес — 14 Сентября 2020, 11:25

Существует несколько советов, который пригодятся тем, кто начинает свою карьеру в переводческой деятельности. Они подойдут абсолютно всем, ведь они о базовых навыках и тренировках.

Так, самое важное на первых порах – это определиться с точным направлением. Можно переводить технические тексты, а можно быть гидом-переводчиком. В техническом переводе можно ограничиться знанием терминологии и изучением тенденций в данной научной сфере, с которой происходит взаимодействие, когда художественный перевод требует таланта и мастерства, работы со стилистикой. Всё это поможет сделать доход выше и увеличить полезность работы в обществе.

Другой лайфхак заключается в изучении культуры и истории страны иностранного языка. Это очень важно, из-за наличия фразеологизмов и идиом, которые можно понять превратно, если не знать исторический подтекст. Не помешает и знание политики страны. Вовлечение в это - одна из главных задач переводчика.

Не менее важным является проработка артикуляции и знание диалектов. Для выступления на публике артикуляция особенно важна, для этого необходимо использовать скороговорки, тренируя их перед зеркалом ежедневно. Можно также записывать себя, чтобы отслеживать прогресс.

Кроме того, нужно развивать определенные качества, которые помогут в будущем. Это отличная память, помогающая запоминать много слов, чёткость и пунктуальность. На такой должности важно и умение быстро находить контакт с людьми и уметь поддерживать тёплое и интересное общение. Не помешает и трудолюбие, без которого не может ни один переводчик. Иногда профессия оплачивается не так высоко и, чтобы выйти на новый уровень, нужно уделить делу много времени.

Эрудиция тоже имеет огромное значение, ведь это развивает многие полезные качества и даёт необходимые знания. Важно читать статьи или книги на иностранном, общаться с носителями языка и пытаться его преподавать кому-то, если есть возможность. Также работает и проверка перевода другим специалистом, это позволяет добиться объективности и правильности.

Многие забывают о родном языке, который нужно знать не хуже иностранного. Иногда из-за маленького лексического запаса у переводчиков плохо получается работать с текстами, ведь они не могут использовать что-то кроме простых и скучных клише, которые не везде нужны. Важно и знание грамматики и стилей со всеми ключевыми словами, ведь теория не менее полезна, чем практика.

Так, начинающему переводчику стоит прочитать не один справочник и словарь, чтобы стать специалистом. Кроме того, ему предстоит выбрать технический или художественный перевод, с чем поможет работа в бюро переводов. Этот выбор один из самых главных, ведь он предопределит многое, например, личные качества, над которыми стоит работать.



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