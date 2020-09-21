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Туристический налог на проживание в Италии

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Бизнес — 21 Сентября 2020, 23:55

Когда человек планирует переезд в Италию, он невольно задается вопросом о налогообложении. Не следует забывать, что суммы отчислений в бюджет в стране значительные. Система налогообложения в государстве имеет сложную структуру. Отчисления в бюджет регулируются более 350 законодательными актами. Всем налогоплательщикам Италии выдаётся постановление от специального ведомства.

Налоги, приносящие стране значительную часть отчислений:

  • НДС.
  • Федеральный на прибыль.
  • Региональный на прибыль.
  • Туристический на проживание туристов.

Но суммы этих налогов относительно небольшие, и не отталкивают россиян от иммиграции в Италию. Большинство из них обращаются в юридические компании, которые способствуют получению ПМЖ. Но перед выбором компании нужно обращать внимание на отзывы клиентов, репутацию фирмы и программы, которые они предлагают.


налоги

Туристический налог на пребывание в Италии

Каждый год большое число россиян пересекает границу Италии. Граждан не останавливает даже специфический законодательный акт, принятый правительством страны. Согласно документу в крупных городах власти могут самостоятельно вводить туристический налог. Нововведение удивило значительную часть россиян.

Туристы, пересекая границу, оказывают положительное влияние на экономику страны. Уровень привлекательности городов Италии повышается.

Кто является плательщиком туристического налога

Налогом облагаются граждане, остановившиеся в городских структурах. Оплата происходит по факту въезда или выезда. Отчисления поступают в бюджет населённого пункта. Благодаря туристическому налогу власти городов более дружелюбно и гостеприимно настроены по отношению к гостям Италии. Стоит отметить, плательщиками являются как лица в составе экскурсионной группы, так и отдельные туристы.

Обратите внимание! Взимать денежные суммы может исключительно муниципалитет. Гостиница, отель таким правом не обладают.

Сумма отчислений

Каждый город в Италии устанавливает свой размер туристического налога. Важно знать, сумма отчислений на пребывание невелика. Большинство населённых пунктов взимает 7 евро за одного пребывающего. В столице Италии объём отчислений существеннее.

Во избежание попаданий в неприятные ситуации гражданину перед поездкой в Италию следует уточнить сумму, которую ему следует уплатить, ознакомившись с информацией на официальном сайте соответствующего города.

Особенности исчисления налогов

Местное законодательство предусматривает взимание отчислений в государственную казну как с физических лиц, так и с юридических.

Плательщики итальянских налогов

Юридические лица-собственники крупных предприятий обязаны уплачивать подоходный налог. Особенность данных фирм - они должны вести доходную для страны деятельность. Объект подоходной денежной суммы отчислений - вся прибыль, полученная ото всех итальянских источников. Ставка - 34%. Организация оплачивает частями.


Граждане Италии отчисляют денежные суммы в государственную казну со всех доходов независимо от места их получения. Нерезиденты вносят в бюджет только отчисления от сумм доходов, полученных на территории страны.

Большую часть экономики государства занимают разнообразные организации. В стране расположено свыше 90% итальянских и иностранных фирм. В государстве практикуется механизм, который предполагает самообложение. Граждане, имеющие обязанность отчислять суммы в бюджет, самостоятельно заполняют декларации. Рассчитывают и перечисляют денежные взносы они также сами.

Контролирует корректность исчисления и уплаты налогов специальный орган. Данные проверяются каждые три года. Иногда один раз в 5 лет. Это относится к мелким и средним бизнесменам. Крупных предпринимателей орган, осуществляющий налогообложение, проверяет тщательно и постоянно. Особое внимание уделяется тому, куда и когда бизнесмен уплачивал денежные суммы.

Не соблюдение налогового законодательства

При совершении налогового правонарушения плательщика могут привлечь к административной и даже уголовной ответственности. Уголовному преследованию подвергаются лица, которые скрыли значительные суммы отчислений. Для этого в суде должно быть доказано, что гражданин имел злой умысел.

В Италии частое явление - налоговая амнистия. Применяется к тем лицам, кто доказал свою невиновность. В государстве организации предпочитают вести деятельность честно и максимально прозрачно.



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