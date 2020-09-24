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Почему работать в коворкинге это выгодно для дела

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Бизнес — 24 Сентября 2020, 09:50

Почему работать в коворкинге это выгодно для дела?

Комфортабельное рабочее место и наличие современного оборудования в значительной степени влияет на эффективность рабочего процесса. Также бизнес-пространства с дизайнерской мебелью и профессиональной офисной техникой имеют привлекательную стоимость для стартапов и небольших компаний. Именно поэтому коворкинги стремительно набирают популярность. Это подтверждается исследованиями организации Global Coworking Survey 2019, которые гласят, что за последние 10 лет количество коворкингов в мире выросло в более чем 100 раз. Что касается Москвы, в конце прошлого года столица занимала седьмое место в мире по их количеству (118 коворкингов).


коворкингов meeting point

Какие возможности предоставляют коворкинги

Особенно интересным коворкинг является для тех компаний, которые не располагают большими офисами или вовсе предпочитают работать дистанционно. Аренда места в коворкинге способна улучшить бизнес-процессы, а значит принести выгоду. Это связано с тем, что формат предусматривает максимальный комфорт, широкий перечень доп. услуг. Благодаря тому, что площадки предоставляют различное техническое оборудование (проекторы, интерактивные доски, акустические системы и т.д.), клиенты могут свободно проводить:

  • конференции;
  • презентации;
  • коллективную разработку идей и стратегий;
  • лекции;
  • публичные отчёты;
  • важные доклады.

Московский коворкинг Meeting Point предоставляет не только офисы и мини-кабинеты, но и переговорные, конференц-залы, которые способны одновременно вместить до полусотни человек. Таким образом клиенты получают доступ к вместительной площадке, которая заточена под групповую работу.

Преимущества

Среди главных преимуществ коворкингов Meeting Point является то, что они не только предоставляют помещение для деловых событий, но и план рассадки и всю необходимую мебель. Клиенту достаточно обратиться к администрации площадки и определиться со сроками проведения мероприятия.

Преимущества такого сотрудничества:

  • Клиенту не нужно покупать технику для презентаций и лекций.
  • Комфортная атмосфера позитивно влияет на работоспособность персонала.
  • Часть организационных моментов при проведении мероприятий ложится на плечи администрации коворкинга.

Стоит отметить, что использовать коворкинг могут и «одиночки». Если вам необходима спокойная атмосфера, мягкая мебель и доступ к скоростному интернету, можно смело обращаться к администрации площадки. Эффективность работы вполне оправдывает цену аренды места в коворкинге.


Аренда коворкинга

Где можно снять коворкинг в Москве

Столица уже давно располагает отличными местами для совместной работы. Сетевая компания Meeting Point предоставляет помещения сразу в трёх точках города: снять коворкинг в Москве можно в бизнес-центрах «Москва», «Белые сады», «Даниловская мануфактура». Meeting Point акцентирует своё внимание на максимальной эффективности и производительности рабочих процессов компаний. Это делает сотрудничество взаимовыгодным и долгосрочным, а при аренде более 11 месяцев компания представляет юридический адрес



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