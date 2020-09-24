Почему работать в коворкинге это выгодно для дела?

Комфортабельное рабочее место и наличие современного оборудования в значительной степени влияет на эффективность рабочего процесса. Также бизнес-пространства с дизайнерской мебелью и профессиональной офисной техникой имеют привлекательную стоимость для стартапов и небольших компаний. Именно поэтому коворкинги стремительно набирают популярность. Это подтверждается исследованиями организации Global Coworking Survey 2019, которые гласят, что за последние 10 лет количество коворкингов в мире выросло в более чем 100 раз. Что касается Москвы, в конце прошлого года столица занимала седьмое место в мире по их количеству (118 коворкингов).





Какие возможности предоставляют коворкинги

Особенно интересным коворкинг является для тех компаний, которые не располагают большими офисами или вовсе предпочитают работать дистанционно. Аренда места в коворкинге способна улучшить бизнес-процессы, а значит принести выгоду. Это связано с тем, что формат предусматривает максимальный комфорт, широкий перечень доп. услуг. Благодаря тому, что площадки предоставляют различное техническое оборудование (проекторы, интерактивные доски, акустические системы и т.д.), клиенты могут свободно проводить:

конференции;

презентации;

коллективную разработку идей и стратегий;

лекции;

публичные отчёты;

важные доклады.

Московский коворкинг Meeting Point предоставляет не только офисы и мини-кабинеты, но и переговорные, конференц-залы, которые способны одновременно вместить до полусотни человек. Таким образом клиенты получают доступ к вместительной площадке, которая заточена под групповую работу.

Преимущества

Среди главных преимуществ коворкингов Meeting Point является то, что они не только предоставляют помещение для деловых событий, но и план рассадки и всю необходимую мебель. Клиенту достаточно обратиться к администрации площадки и определиться со сроками проведения мероприятия.

Преимущества такого сотрудничества:

Клиенту не нужно покупать технику для презентаций и лекций.

Комфортная атмосфера позитивно влияет на работоспособность персонала.

Часть организационных моментов при проведении мероприятий ложится на плечи администрации коворкинга.

Стоит отметить, что использовать коворкинг могут и «одиночки». Если вам необходима спокойная атмосфера, мягкая мебель и доступ к скоростному интернету, можно смело обращаться к администрации площадки. Эффективность работы вполне оправдывает цену аренды места в коворкинге.





Где можно снять коворкинг в Москве

Столица уже давно располагает отличными местами для совместной работы. Сетевая компания Meeting Point предоставляет помещения сразу в трёх точках города: снять коворкинг в Москве можно в бизнес-центрах «Москва», «Белые сады», «Даниловская мануфактура». Meeting Point акцентирует своё внимание на максимальной эффективности и производительности рабочих процессов компаний. Это делает сотрудничество взаимовыгодным и долгосрочным, а при аренде более 11 месяцев компания представляет юридический адрес