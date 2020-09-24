четверг
|
Почему работать в коворкинге это выгодно для дела
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 24 Сентября 2020, 09:50
Почему работать в коворкинге это выгодно для дела?
Комфортабельное рабочее место и наличие современного оборудования в значительной степени влияет на эффективность рабочего процесса. Также бизнес-пространства с дизайнерской мебелью и профессиональной офисной техникой имеют привлекательную стоимость для стартапов и небольших компаний. Именно поэтому коворкинги стремительно набирают популярность. Это подтверждается исследованиями организации Global Coworking Survey 2019, которые гласят, что за последние 10 лет количество коворкингов в мире выросло в более чем 100 раз. Что касается Москвы, в конце прошлого года столица занимала седьмое место в мире по их количеству (118 коворкингов).
Какие возможности предоставляют коворкинги
Особенно интересным коворкинг является для тех компаний, которые не располагают большими офисами или вовсе предпочитают работать дистанционно. Аренда места в коворкинге способна улучшить бизнес-процессы, а значит принести выгоду. Это связано с тем, что формат предусматривает максимальный комфорт, широкий перечень доп. услуг. Благодаря тому, что площадки предоставляют различное техническое оборудование (проекторы, интерактивные доски, акустические системы и т.д.), клиенты могут свободно проводить:
Московский коворкинг Meeting Point предоставляет не только офисы и мини-кабинеты, но и переговорные, конференц-залы, которые способны одновременно вместить до полусотни человек. Таким образом клиенты получают доступ к вместительной площадке, которая заточена под групповую работу.
Преимущества
Среди главных преимуществ коворкингов Meeting Point является то, что они не только предоставляют помещение для деловых событий, но и план рассадки и всю необходимую мебель. Клиенту достаточно обратиться к администрации площадки и определиться со сроками проведения мероприятия.
Преимущества такого сотрудничества:
Стоит отметить, что использовать коворкинг могут и «одиночки». Если вам необходима спокойная атмосфера, мягкая мебель и доступ к скоростному интернету, можно смело обращаться к администрации площадки. Эффективность работы вполне оправдывает цену аренды места в коворкинге.
Где можно снять коворкинг в Москве
Столица уже давно располагает отличными местами для совместной работы. Сетевая компания Meeting Point предоставляет помещения сразу в трёх точках города: снять коворкинг в Москве можно в бизнес-центрах «Москва», «Белые сады», «Даниловская мануфактура». Meeting Point акцентирует своё внимание на максимальной эффективности и производительности рабочих процессов компаний. Это делает сотрудничество взаимовыгодным и долгосрочным, а при аренде более 11 месяцев компания представляет юридический адрес
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +10 +12
утром +13 +15 днем +20 +22
Котировки
Партнеры