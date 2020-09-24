25
сентября 2020
пятница
 
Главная  /  Бизнес  /  Кому понадобилось очернять Олега Болгара

Кому понадобилось очернять Олега Болгара

Новости вашего района

Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Балашиха Железнодорожный Реутов
городской округ
Домодедово
городской округ
Дубна
городской округ
Химки
городской округ
Волоколамский район
Воскресенский район
Дмитровский район
Егорьевский район
Зарайский район
Истринский район
Каширский район
Клинский район
Коломенский район
Красногорский район
Ленинский район
Лотошинский район
Луховицкий район
Люберецкий район
Можайский район
Мытищинский район
Наро-Фоминский район
Ногинский район
Одинцовский район
Озерский район
Орехово-Зуевский район
Павлово-Посадский район
Подольский район
Пушкинский район
Раменский район
Рузский район
Сергиево-Посадский район
Серебряно-Прудский район
Серпуховский район
Солнечногорский район
Ступинский район
Талдомский район
Чеховский район
Шатурский район
Шаховский район
Щелковский район

Online-интервью

Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 24 Сентября 2020, 15:59


Олег Болгар

Получить внимание прессы сейчас может каждый. Реже всего оно касается работников прокуратуры — они предпочитают делать свою работу молча, если только не вовлекаются в скандалы против своей воли. Эти летом Олег Болгар, прокурор (Одесса) (https://golos.ua/i/774370), стал мишенью для нечистоплотных журналистов.

Олег Болгар: с чем связан интерес к личности

Публикации стали появляться в СМИ в июне этого года после того, как в телеграмм-канале «Ревизор» появился пост со ссылкой на СБУ о том, что Олег Болгар имеет двойное гражданство. Это же приписывалось ещё нескольким чиновникам. Вечером того же дня на «Ревизоре» вышло опровержение, сопровождавшееся текстом о том, что СБУ стоит тщательнее проверять информацию.

Прошло несколько дней. В СМИ стали появляться публикации о том, что прокурор — коррумпированная личность, получающая откаты за разрешение на строительство на городской территории. В статьях приписывалось владение особняком из трёх этажей и парком элитных автомобилей.

Реальная жизнь Олега Болгара

Реальность не совпадает с фантазией газетчиков. Олег Болгар - прокурор честный. Своей должности добился с трудом - имеет стаж в 21 год. Не переходил на новое место работы после выпуска из университета. Занимаемого поста добился всего год назад. Параллельно с основной деятельностью занимается преподаванием в университете и работает над повышением квалификации — пишет докторскую диссертацию на тему борьбы с незаконным строительством.

Ранее его появление в СМИ связывалось с проведением проверок и научными изысканиями. Олег Болгар занимается научными исследованиями. Имеет степень кандидата наук, проводит открытые лекции на базе Одесского университета МВД. В Сети информации немного - женат, есть дети. Проживает с семьей в обычном частном доме. Имеет два старых автомобиля, которыми пользуются все члены семьи.

Кому выгодно падение репутации Олега Болгара

Прокурор активно противодействует незаконному строительству. Неоднократно помогал возвратить Одессе незаконно занятые земли и знания. Мешает работе черных регистраторов, годами захватывавших земли Одессы. В ходе расследования случая было выяснено, что публикации в желтых СМИ куплены. За их удаление с просторов Интернета запрашивают от 1 до 3 тысяч долларов. Основную пользу со всей ситуации извлекают не интернет-издания, а заказчики — те, кому он помешал строить новые дома. В настоящее время ведется поиск инициатора клеветы. За осуществленные действия он ответит перед законом в ближайшее время.



Версия для печати

Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость

Телевидение


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Новости Красноармейска 30.11.2014

Все телеканалы

Радио

С места событий

Информация из первых уст
Все радиостанции московской области

Видео-блоги


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Международный фестиваль спортивного кино "Красногорский"

Все блоги


Облако тегов

41+  Авиаград Жуковский  Аксаков  Альтернатива  Альтернативная газета  Бронницкие вести  Вести Дубны  Вестник Восточного Подмосковья  Виадук  Видновские вести  Волоколамский край  Воскресенские деловые вести  Вперед (Сергиев Посад)  Вперед (Химки)  Время  Время Чеховское  Встреча  ГИБДД  Городок  Городские вести  Городской вестник  Городской квартал  Городской ритм  Грань  Деловой прием  Дмитровский вестник  Добрая газета  Долгие Пруды  Егорьевский курьер  Егорьевское утро  ЖКХ  Жуковские вести  За новую жизнь  Заря  Звенигородские вести  Земля Подольская  Знамя труда  Искра-ТВ  Истринские вести  Калининградcкая правда  Каширские известия  Ключ  Коломенская правда  Компаньон и Ко  Конференция  Котельники сегодня  Красногорские вести  Красное Знамя  Куйбышевец  Курьер-Инфо  Ленинская Шатура  Лобня  Луховицкие вести  Лыткаринские вести  Люберецкая газета  Люберецкая панорама  МИГ  Маленький город  Маяк  Местные вести  Наша Апрелевка  Неделя в Подлипках  Новая жизнь  Новости недели  Новые рубежи  Новый шанс  Одинцовская неделя  Олимпиада  Ореховские вести  Основа  Павлово-Посадские известия  Площадь Мира  По Ярославке  Подольский рабочий  Призыв  ПроТВинформ  Протвино Сегодня  Пульс Ивантеевки  Пущинская среда  РЖД  Реут  Родники  Рошальский вестник  Север Подмосковья  Сельская Новь  Сенеж  Сергиевские ведомости  Серебряно-Прудский вестник  Серп и Молот  Серпуховские вести  Слет  События  Совет  Солнечногорский курьер  Сочи  Спорт  Спутник  Ступинская панорама  Угрешские вести  Уполномоченный по правам человека  Утро Вечера Мудренее  Факт  Химкинские новости  Центр города  Черноголовская газета  Чеховский вестник  Шаховские вести  Щербинский вестник  Электрогорские вести  Ярославка - реклама  Ять  аренда  аттракционы  ветераны  взятка  дети  дороги  дума  жилье  завод  земля  игры  инвестиции  интернет  кино  конкурс  космос  марафон  милиция  митинг  молодежь  перестрелка  песня  пожар  праздник  преступление  приставы  рецензии  склады  спорт  студенты  суд  терроризм  убийство  учителя  футбол  церковь  школы  школьники  экология 
  ﻿
Погода +9 +11
утром +13 +15 днем +20 +22
Котировки
USD ЦБ РФ 77,1780 0.8235
EUR ЦБ РФ 89,9818 0.7310

Рекламное агентство
Благотворительные и некоммерческие проекты

Партнеры





































все партнеры 		 
Путешествия своим ходом по Тайланду и не только.