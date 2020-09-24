Кому понадобилось очернять Олега Болгара





Получить внимание прессы сейчас может каждый. Реже всего оно касается работников прокуратуры — они предпочитают делать свою работу молча, если только не вовлекаются в скандалы против своей воли. Эти летом Олег Болгар, прокурор (Одесса) (https://golos.ua/i/774370), стал мишенью для нечистоплотных журналистов.

Олег Болгар: с чем связан интерес к личности

Публикации стали появляться в СМИ в июне этого года после того, как в телеграмм-канале «Ревизор» появился пост со ссылкой на СБУ о том, что Олег Болгар имеет двойное гражданство. Это же приписывалось ещё нескольким чиновникам. Вечером того же дня на «Ревизоре» вышло опровержение, сопровождавшееся текстом о том, что СБУ стоит тщательнее проверять информацию.

Прошло несколько дней. В СМИ стали появляться публикации о том, что прокурор — коррумпированная личность, получающая откаты за разрешение на строительство на городской территории. В статьях приписывалось владение особняком из трёх этажей и парком элитных автомобилей.

Реальная жизнь Олега Болгара

Реальность не совпадает с фантазией газетчиков. Олег Болгар - прокурор честный. Своей должности добился с трудом - имеет стаж в 21 год. Не переходил на новое место работы после выпуска из университета. Занимаемого поста добился всего год назад. Параллельно с основной деятельностью занимается преподаванием в университете и работает над повышением квалификации — пишет докторскую диссертацию на тему борьбы с незаконным строительством.

Ранее его появление в СМИ связывалось с проведением проверок и научными изысканиями. Олег Болгар занимается научными исследованиями. Имеет степень кандидата наук, проводит открытые лекции на базе Одесского университета МВД. В Сети информации немного - женат, есть дети. Проживает с семьей в обычном частном доме. Имеет два старых автомобиля, которыми пользуются все члены семьи.

Кому выгодно падение репутации Олега Болгара

Прокурор активно противодействует незаконному строительству. Неоднократно помогал возвратить Одессе незаконно занятые земли и знания. Мешает работе черных регистраторов, годами захватывавших земли Одессы. В ходе расследования случая было выяснено, что публикации в желтых СМИ куплены. За их удаление с просторов Интернета запрашивают от 1 до 3 тысяч долларов. Основную пользу со всей ситуации извлекают не интернет-издания, а заказчики — те, кому он помешал строить новые дома. В настоящее время ведется поиск инициатора клеветы. За осуществленные действия он ответит перед законом в ближайшее время.