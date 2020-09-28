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Особенности прямых диванов

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Бизнес — 28 Сентября 2020, 20:51

Посетителей виртуального шоу-рума мебельного интернет-магазина One&Home ждет впечатляющий выбор дизайнерской мебели. Здесь можно купить практически все для обставки ваших квартир или же загородных коттеджей. Заинтересованные хозяева найдут здесь только брендовые изделия, пользующиеся огромным спросом. Среди всего ассортиментного ряда мебельных издейли особенно следует выделить прямые диваны, которые иденально вписываются в любое дизайнерское оформление помещений. Чтобы определиться с выбором таких диванов, нужно уделить внимание различным параметрам.

Люди покупают диваны для создания в гостиных, кабинетах или прихожих рекреационных зон для отдыха, непринудительных бесед или же чаепитий. Чтобы не ошибитья в выборе данных изделий, необходимо выбрать надежного продавца, который предлагает только качественный товар. К сожалению, сегодня отечественный рынок наводнен низкокачественными мебельными изделиями непонятного происхождения, покупать которые крайне нежелательно. Такая мебель выходит из строя уже через несколько дней, а чинить ее не очень приятно. Поэтому онлайн-магазин One&Home пользуется среди россиян огромной популярностью. Здесь представлена только брендовая, дизайнерская мебель высочайшего качества. Выбор полностью зависит от предпочтений и вкусов заказчика.

Прямым диванам отведена в интернет-магазине отдельная категория. В данном разделе собраны различные модели данных изделий. Сборка таких диванов выполнена с использованием экологически чистых, безвредных для человеческого здоровья материалов. Различаются модели своим цветовым исполнением и материалом обивки. Однако в каталожном списке кроме готовых диванов можно зайти и заказные модели. В таких случаях клиент самостоятельно выбирает размеры, материалы сборки, цветовое исполнение и обивку будущего изделия. Над такими индвидуальными заказами в компании работают опытные мастера, скрупулезно выполняющие все требования заказчика.

На сборку заказных прямых диванов у мастеров уходит от двух до четырех недель. Все зависит от выбранной клиентом модели прямого дивана, а также сложности предстоящих работ. Доступны такие изделия в различных цветовых решениях. Цвет также выбирает покупатель. На некоторые модели прямых диванов, представленных в One&Home, распространяются скидки. Поэтому важно внимательно изучить представленную товарную позицию, прежде чем оформлять онлайн-заказ. Так вы сумеете сэкономить немало средств.

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