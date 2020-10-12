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Облицовочные материалы Marazzi

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Бизнес — 12 Октября 2020, 09:08

Современный рынок облицовочных материалов невозможно представить без продукции известнейшей фабрики Marazzi. Продукция данного бренда пользуется огромным спросом в разных странах. Обусловлено это прежде всего качеством и большой историей производителя. Появилась компания еще в 1935 г. Этот крупнейший промышленный игрок прошел долгий путь становления и разчития. С момента основания бренд совершенствует технологии производства, внедряя инновационные подходы в сочетании с традиционными методами. Такое отношение к делу принесло компании мировую известность и лидерство в сфере облицовочных материалов.

Плитка Marazzi сегодня поставляется миллионами тонн на американский, российский, французский, испанский, итальянский и другие рынки. К 1984 г. Marazzi была в числе первых компаний, получившей сертификат качества по стандарту ISO 9001. Сегодня фабрика производит надежный и прочный керамогрант, всевозможные вариации керамической плитки, выдерживающую любые погодные капризы специальную уличную плитку, разнообразные декоры, панно и мозаики придающие интерьера завершенный вид.

Marazzi содержит целый штат дизайнеров, черпающих вдохновение везде и во всем, окружающем их мире. Они успешно используют традиции далеких стран, известные шедевры живописи и архитектуры или же особенности культур различных народов, воплощая все это в те или иные линейки производимой керамической плитки. На веб-сайте Мосплитка заинтересованные покупатели смогут изучить широчайший асортимент продукции итальянского производителя, просмотреть снимки интерьеров, созданных с использованием плитки Marazzi, подбирая для себя коллекцию, подчеркивающую особенности своих интерьеров.

На данный момент в салонах Мосплитка открыт сезон распродажи таких коллекций бренда Marazzi, как Concreta, Soul, Concept, Diamond, Color up, Citta, Architettura, Oxford, Lithos, Fresh и Bits. Выгода участников этой акции достигает 79 процентов. Плитка этого итальянского производителя выделяется среди другой продукции непревзойденным стилем, разнообразием типов поверхности и ярчайшей цветовой палитрой. Благодаря таким керамическим изделиям любой домовладелец сумеет создать реально нетривиальный дизайн интерьера, подчеркивающий атмосферу дома своей мечты. Для уточнения подробностей распродажи достаточно обратиться к менеджерам-консультантам Мосплитка.

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