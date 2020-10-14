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Рейтинг Форекс-брокеров

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Бизнес — 14 Октября 2020, 09:33

Торговля на Форекс-рынке постоянно набирает популярность среди многомиллионной аудитории интернета. Люди стараются освоить инновационные технологии, чтобы успешно продавать/покупать разные активы, зарабатывая на этом целое состояние. Однако для достижения подобных целей необходима профессиональная помощь. Справиться со всеми нюансами и тонкостями Форекс-торговли в одиночку невозможно. Именно для этого существуют специализированные компании, называемые форекс-броекерами, которые отличаются друг от друга по используемым инструментам торговли, индикаторам и условиям сотрудничества.

Наиболее продвинутой и действенной сегодня считается ECN-технологии. Брокерские компании, использующие данную технологию, обеспечивают максимальный успех своей клиентуре во время проведения торговых операций. Представлены ECN брокеры и их рейтинг на портале ForexGid. Это лучшие компании, которые используют данную технологию. Кроме этого портал предлагает своим виртуальным посетителям полную информацию о каждом таком форекс-брокере. Это поможет подобрать лучшую площадку с учетом рейтингового списка, а также отзывов других трейдеров. Также здесь представлены свежие новости Форекс-рынка и аналитика, составленная экспертами.

Любой брокер из рейтингового списка предлагает трейдерам вывод сделок через ECN. Это электронно-коммуникационная сеть, позволяющая выводить сделки на реальный Форекс-рынок. Сеть объединяет крупнейших участников рынка, в том числе ваших контрагентов - банков, фондов или же компаний. Каждая из них подключена к сети ECN. Благодаря этому любой форекс-брокер, работающий по данной системе, заинтересова напрямую, чтобы вы получали прибыль от успешной торговли. Накакой конфликт интересов в подобных ситуациях возникнуть не может. Это передовая система, созданная специально для подобных целей ведущими разработчиками софта.

Все операции через ECN подразумевают рыночное исполнение сделок. По-английсский это звучит как Market Execution. Трейдер получает возможность воспользоваться наиболее выгодными расценками пере отправкой онлайн-ордера. Что же касается процедуры обработки ордеров, она полностью автоматизирована. Благодаря умным алгоритмам, использованным в ECN, достигается наилучшее время исполнения каждого такого ордера. Информация, представленная на портале ForexGid, позволит трейдерам сопоставить данные каждого форекс-брокера, изучить их деятельность и ознакомиться с реальными отзывами клиентуры. А это позволит безошибочно выбрать компанию, которой вы сможете доверить все имеющиеся активы.

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