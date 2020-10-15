Обзор Hamilton Club

Читая hamilton отзывы, можно убедиться, что эта одна из лучших платформ, предлагающих передовые торговые инструменты. Команда брокера состоит из менеджеров, маркетологов, программистов-разработчиков, аналитиков и профессиональных трейдеров. Пользователи сервиса получают возможность открытия нескольких видов торговых счетов - Профессиональный, Профессиональный Микро, Стандартный и Стандартный Микро. Минимальной суммой депозита на данной интернет-площадке считается десять долларов. Это открывает доступ к торговле на Форекс-рынке любому желающему.

Пользователи Hamilton Club получают в арсенал свыше 120 разнообразных торговых инструментов. Здесь можно торговать валютой, криптовалютами, индексами, акциями и драгметаллами. Торговые операции выполняются через терминал МетаТрейдер 4. Это одна из передовых торговых платформ во всем мире. Огромный опыт работы с этим терминалом позволяет брокеру активно развивать его. Поэтому клиентура здесь пользуется максимально выгодными и комфортными условиями торговли. Многие трейдеры отмечают простоту интерфейса и разнообразие инструметнов для теханализа.

Пользователи платформы могут также воспользоваться встроенным языком программирования MQL4. Благодаря этому языку трейдер может создавать индивидуальные индикаторы и торговые советники. А технология МТ4 Bridge позволяет значительно упростить процедуру торговли. Исполнение ордеров здесь происходит без реквотов. Начинающие трейдеры могут пройти обучение чере систему Hamilton Club. На официальном портале брокера представлены различные аналитические материалы для освоения торговли. Курс абсолютно бесплатный и подразумевает начальное обучение. Также желающие могут воспользоваться базовым курсом Психология трейдинга. Компания даже предлагает заработок без торговых операций. Нужно лишь поучаствовать в Партнерской программе Hamilton Club. За каждого приглашенного клиента клуб выплачивает определенное вознаграждение.

Чтобы пополять/выводить средства, трейдер может воспользоваться в Hamilton сразу несколькими способами. Финансовые операции можно выполнять через электронные платежные системы WebMoney или же Яндекс.Деньги. Брокер принимает банковские карточки МастерКард и Виза. Если вы оставите отзыв на веб-сайте компании, это повлияет на его рейтинг. Для этого достаточно указать электронный адрес и имя. Оставленный комментарий размещается автоматически. Рейтинг влияет на выбор брокера. Трейдеры активно знакомятся с отрицательными или же положительными комментариями других пользователей, принимая окончательное решение, исходя из их опыта.