Русская построечка специализируется на строительстве домов, летних кухонь, банных сооружений из качественного оцилиндрованного бревна и профилированного бруса. Также компания предлагает строительство каркасных конструкций. Русская построечка имеет семилетний опыт работы в данном сегменте, занимая лидирующие позиции. За пройденные годы специалистам компании удалось отстроить десятки деревянных особняков и бань разного масштаба и сложности. Кроме этого удалось собрать команду настоящих профессионалов, обладающих огромным опытом решения наиболее нетривиальных задач заказчиков.

Особым спросом среди частников пользуется строительство садовых одноэтажных домиков

. Такие конструкции имеют ряд преимуществ по сравнению с массивными, габаритными жилыми постройками. Строительство ведется под ключ. Мастера Русской построечки выполняют чистовую внутреннюю отделку, установку дверей и окон, гидро- и теплоизоляцию кровли и пола. Кроме этого можно заказать строительство под усадку, без отделочных работ. Каркасное строительство ведется под ключ.

Компания предлагает заказчикам проекты домиков или же бань с полной базовой комплектацией. Традиционно, Русская построечка придерживается минимальных цен. Достигается такая ценовая политика благодаря использованию бруса и древесины местной заготовки. На любую из садовых домиков, отстроенных специалистами компании, распространяется годовая гарантия. Заказчики таких сооружений смогут воспользоваться гибкой системой оплаты. В штате компании только опытные и высококвалифицированные рабочие. Кроме типовых проектов садовых домиков, подрядчик предлагает заинтересованной клиентуре индивидуальное проектирование подобных построек.

Русская построечка предлагает синтез исключительно индивидуального подхода, традиций и качества. Доступность древесины, наличие собственной производственной базы и использование передовых технологических достижений позволяет компании строить дешево, качественно и с гарантией. Садовые одноэтажные домики, возведенные рабочими компании, отличаются экологической чистотой, приятным эстетическим видом и долговечностью. Новгородская область, где расположилась производственная база Русской построечки, славится необъятными хвойными лесами и сосновыми борами. Поэтому недостатка в материалах здесь нет. Лучшие специалисты подрядчика с каждым годом усовершенствуют технологии оброаботки материалов и методы строительства. Здесь готовы выполнить любой запрос покупателей. Над каждым проектом работает целая команда профессионалов, внимательно слушавшая пожелания заказчика и выполняя работы в точном соответствии с ними.