Сервис Csgopositive

Поклонники компьютерных развлечений могут воспользоваться уникальной платформой Csgopositive, которая относится к категории нестандартных букмекерских площадок. Через

можно поставить на КС:ГО, Дота2, Лигу Легенд или же MMA. Для поклонников киберспорта сервис транслирует наиболее интересные матчи. Доступны испаноязычная, китайская, русскоязычная, англоязычная и немецкая версии платформы. Сегодня Csgopositive является молодым популярным брендом, позволяющим бетторам зарабатывать на заключении пари.

От посетителей виртуального сервиса требуется лишь регистрация. Процедура подразумевает заполнение интуитивно понятной и лаконичной онлайн-формы. Указывается адрес электронной почты, принимается пользовательское соглашение, а также придумывается оригинальный пароль. Во избежание проблем и сложностей с доступом в свою учетную запись, рекомендовано подтверждение актуального адреса электронной почты. После этого происходит привязка аккаунта к профилю Стрим. В Csgopositive баланс можно пополнить не только скинами, но и реальными денежными единицами. Вывод/пополнение средств происходит с использованием кошельков Яндекс.Деньги, Вебмани или же Киви. Также сервис работает с банковскими карточками Виза или же Мастеркард. Российские граждане имеют возможность перевода средств через мобильных операторов.

Чтобы поставить на платформе, достаточно посетить главную страницу и ознакомиться с актуальным списком матчей. Это поможет беттору определиться с выбором команды, способной победить. Затем рядом с именем команды нажимается монета и указывается исход в электронном купоне. Цифра указывается в монетках или же камнях. После подтверждения решения беттор может вернуться в свой профиль. Отменить сделку уже не удастся. На это имеются свои технические причины. Пользователи могут влиять на коэффициента. После каждого принятого ими решения кэфы генерируются. Изменение команд также невозможно. Для корректной работы таймеров нужно выплнить настройку дату и времени. При этом часовой пояс следует указать верно.

Региональные поединки по вышеперечисленным киберспортивным дисциплинам проводятся ежедневно. Бетторам доступны разные рынки, включая П1 или же П2. Например, в Дота2 игрок может предугадать какая из команд совершит первые десять убийств. Профессионалы способны предсказать пролитие первой крови и победы по картам с определенными номерами, а также общее количество сыгранных карт. Ставить можно на миноры, мажоры, квалификационные турниры или же международные чемпионаты. Например на китайском

Ежедневно проводятся сотни поединков регионального масштаба. Кроме П1 или П2, предусмотрены другие рынки. В Dota 2 можно угадывать, какой коллектив первым совершит 10 убийств. Профи предсказывают First Blood, победу по карте с определенным номером, общее число сыгранных карт. К освещаемым событиям относятся международные чемпионаты, квалификационные турниры, мажоры и миноры. Призовой фонд китайской Pro Cup по Дота2 достигает 80 тыс. USD. Участниками данного турнира являются исключительно китайские команды, которые прошли открытую квалификацию или же получили приглашение. Здесь достаточно предсказать победителя. А помогут в этом профессиональные обзоры и прогнозы, которые легко можно найти в сети.