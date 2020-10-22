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Качественные ванны по доступной стоимости

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Бизнес — 22 Октября 2020, 09:24

Среди первых сантехнических изобретений ванны занимают особое место. Пользоваться ими научились очень давно. Первые образцы таких сантехнических изделий были найдены в Индии. Высечены они были из природного камня. Археологи датировали такие ванны 5.5 тысячами годами. Современные ванны адаптированы максимально под требования и запросы потребителя. Производители учитывают и конструкционные особенности зданий, в которых они устанавливаются. В ванных комнатах такие изделия считаются одним из основных атрибутов. Чтобы подобрать подходящую модель ванны, необходимо хорошо разобраться в этой товарной группе и обратить внимание на ценовую сегментацию, а также бренду.

Ванны по наиболее доступной стоимости можно заказать в онлайн-магазине Ldek. Здесь вы найдете огромный выбор угловых, мраморных, квариловых, акриловых ванн. Прежде чем принимать окончательное решение, необходимо разобраться в конкретных видах ванн отдельно. Особое внимание уделяется покрытию и материалам изготовления таких сантехнических изделий. Также следует проконтролировать качество комплектующих. Если вы не знаете особенностей таких материалов, как акрил или мрамор, лучше вовсе отказаться от идеи выбора ванны и доверить это дело профессионалу.

Современнй потребитель по-достоинству оценил преимущества и достоинства угловых ванн. Среди таких преимущество необходимо выделить комфортное пользование, длительный эксплуатационный срок, доступная стоимость и привлекательность, как интересной детали интерьера. Акриловые аналоги считаются наиболее современным, распространенным видом ванн. Спрос на данные изделия обусловлен большим выбором конфигураций, огромным размерным рядом и разнообразием дизайнерского исполнения. При изготовлении подобных изделий производители используют не только акрил, но и метаакрилат, а также полиметилен. Применяется технология вакуумной формовки.

Еще одним современным материалом, используемым в производстве сантехнических приборов и изделий является кварил. Квариловые ванны способны выдержать огромные нагрузки. Они отличаются прочностью и не подвержены механическим повреждениям. Отличается кварил в специальные формы. Данный материал является легковесным, но достаточно прочным. Показатель теплопроводности таких ванн очень низкая а внешний вид - довольно изысканный. Мраморные ванны и изделия из натурального камня относятся к категории премиального качества. Отличаются они особо изящным видом. Однако стоимость таких изделий гораздо выше, чем цена перечисленных видов ванн.

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