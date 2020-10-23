23
октября 2020
пятница
 
Главная  /  Бизнес  /  Выгодно ли сегодня покупать недорогие квартиры от застройщика в Киеве

Выгодно ли сегодня покупать недорогие квартиры от застройщика в Киеве

Новости вашего района

Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Балашиха Железнодорожный Реутов
городской округ
Домодедово
городской округ
Дубна
городской округ
Химки
городской округ
Волоколамский район
Воскресенский район
Дмитровский район
Егорьевский район
Зарайский район
Истринский район
Каширский район
Клинский район
Коломенский район
Красногорский район
Ленинский район
Лотошинский район
Луховицкий район
Люберецкий район
Можайский район
Мытищинский район
Наро-Фоминский район
Ногинский район
Одинцовский район
Озерский район
Орехово-Зуевский район
Павлово-Посадский район
Подольский район
Пушкинский район
Раменский район
Рузский район
Сергиево-Посадский район
Серебряно-Прудский район
Серпуховский район
Солнечногорский район
Ступинский район
Талдомский район
Чеховский район
Шатурский район
Шаховский район
Щелковский район

Online-интервью

Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 23 Октября 2020, 16:18

Многие задумываются над вопросом, стоит ли купить новострой в Киеве . Аналитики и финансовые эксперты считают, что инвестиции в квадратные метры жилплощади способны прокормить в старости получше Пенсионного фонда. Неофициальная статистика отмечает небольшой рост цен на первичку. Но этот рост зафиксирован исключительно в гривне. Если речь идет о долларовом эквиваленте, то цены на жилье удерживаются на стабильном уровне.

Инвестиция со средним сроком окупаемости

Успех любого вложения определяется по формуле: купили, когда было дешево — продали, когда подорожало. На рынке недвижимости действуют такие же законы. На стадии котлована — самые выгодные цены на жилье. После сдачи дома можно продать квартиру значительно дороже.

Такая тактика срабатывает и в последние 3-4 года. Если сравнить динамику цен по одному крупном ЖК, например, в Софиевской Борщаговке от Мартынова, то заметно, как растет стоимость квадратного метра. Это, конечно, не сверхприбыль, но вполне реальный доход на конкретном объекте. Разница в цене достигает 20-30%, а это означает, не вдаваясь в подсчеты, что вложение в проект может принести владельцу около 6% годовых, что весьма неплохо.


Долгосрочная инвестиция: сдача квартир

Существует и другая возможность вложения в покупку квартиры в новострое — долгосрочная инвестиция. Это покупка квартиры на стадии начала строительства с последующей сдачей жилья в аренду. Приобретенную недвижимость можно превратить в непрерывный ручеек дохода, стараясь вернуть инвестиции в строительство. Такой подход требует минимального ремонта, снабжения мебелью и бытовой техникой. Затраты могут составить до 25% стоимости квартиры.

Если сдавать однушку, к примеру, можно вернуть вложения в строительство через 8-9 лет. Если к этой цифре прибавить 2-3 года ожидания постройки дома, введения его в эксплуатацию, то получается 10-11 лет на окупаемость. Если грубо оценить доходность вложений, то она будет на уровне 7-8% годовых. К этому сроку стоит прибавить минимум год, поскольку владельцу придется тратить время на поиск жильцов, а также нужно учесть расходы на ремонт хотя бы один раз в 3-5 лет. Не стоит сбрасывать со счетов вероятность снижения арендной платы из-за падения покупательской способности населения.

Инвестирование в недорогие квартиры от застройщика по-прежнему остается выгодным финансовым инструментом, доступным каждому украинцу. Единственная альтернатива — банковские вклады, но несколько волн кризисов подорвал доверие к банкам. Мы рекомендуем обратить внимание на недвижимость от застройщика Мартынова в Софиевской Борщаговке. Это несколько жилых комплексов с развитой инфраструктурой, удобной транспортной развязкой, благоустроенными дворами и парковками в чистом районе, по соседству с природой.



Версия для печати

Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость

Телевидение


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Новости Красноармейска 30.11.2014

Все телеканалы

Радио

С места событий

Информация из первых уст
Все радиостанции московской области

Видео-блоги


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Международный фестиваль спортивного кино "Красногорский"

Все блоги


Облако тегов

41+  Авиаград Жуковский  Аксаков  Альтернатива  Богородские вести  Бронницкие вести  Вести Дубны  Вестник Восточного Подмосковья  Виадук  Видновские вести  Волоколамский край  Волхонка  Воскресенские деловые вести  Вперед (Сергиев Посад)  Вперед (Химки)  Время  Время Чеховское  Встреча  ГИБДД  Город  Городок  Городские вести  Городской вестник  Городской квартал  Городской ритм  Грань  Деловое Одинцово  Деловой прием  Дмитровский вестник  Добрая газета  Долгие Пруды  Егорьевский курьер  ЖКХ  Жуковские вести  За новую жизнь  Заря  Звенигородские вести  Земля Подольская  Знамя труда  Искра-ТВ  Истринские вести  Калининградcкая правда  Каширские известия  Ключ  Компаньон и Ко  Конференция  Котельники сегодня  Красногорские вести  Красное Знамя  Куйбышевец  Курьер-Инфо  Лобня  Луховицкие вести  Лыткаринские вести  Люберецкая газета  Люберецкая панорама  Маленький город  Маяк  Местные вести  Наше слово  Неделя в Подлипках  Новая жизнь  Новости недели  Новые рубежи  Новый шанс  Олимпиада  Ореховские вести  Основа  Павлово-Посадские известия  Площадь Мира  По Ярославке  Победа  Подольский рабочий  Призыв  ПроТВинформ  Протвино Сегодня  Пульс Ивантеевки  Пушкинский вестник  Пущинская среда  РЖД  Реут  Родники  Рошальский вестник  Своя газета  Север Подмосковья  Сельская Новь  Сенеж  Сергиевские ведомости  Серебряно-Прудский вестник  Серп и Молот  Серпуховские вести  Слет  События  Совет  Солнечногорский курьер  Сочи  Спорт  Ступинская панорама  Угрешские вести  Уполномоченный по правам человека  Утро Вечера Мудренее  Факт  Химкинские новости  Черноголовская газета  Чеховский вестник  Шаховские вести  Щербинский вестник  Электрогорские вести  Ять  аренда  ветераны  взятка  дети  дороги  жилье  завод  земля  игры  инвестиции  интернет  кино  конкурс  космос  марафон  милиция  митинг  молодежь  перестрелка  песня  пожар  праздник  преступление  приставы  рецензии  свинокомплекс  склады  спорт  студенты  суд  театр  терроризм  убийство  учителя  футбол  хоккей  церковь  школы  школьники  экология  эрудиты 
  ﻿
Погода +10 +12
ночью +9 +11 утром +9 +11
Котировки
USD ЦБ РФ 77,0809 0.0487
EUR ЦБ РФ 91,3563 0.0115

Рекламное агентство
Благотворительные и некоммерческие проекты

Партнеры





































все партнеры 		 
Путешествия своим ходом по Тайланду и не только.