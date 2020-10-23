Выгодно ли сегодня покупать недорогие квартиры от застройщика в Киеве

Многие задумываются над вопросом, стоит ли купить новострой в Киеве . Аналитики и финансовые эксперты считают, что инвестиции в квадратные метры жилплощади способны прокормить в старости получше Пенсионного фонда. Неофициальная статистика отмечает небольшой рост цен на первичку. Но этот рост зафиксирован исключительно в гривне. Если речь идет о долларовом эквиваленте, то цены на жилье удерживаются на стабильном уровне.

Инвестиция со средним сроком окупаемости

Успех любого вложения определяется по формуле: купили, когда было дешево — продали, когда подорожало. На рынке недвижимости действуют такие же законы. На стадии котлована — самые выгодные цены на жилье. После сдачи дома можно продать квартиру значительно дороже.

Такая тактика срабатывает и в последние 3-4 года. Если сравнить динамику цен по одному крупном ЖК, например, в Софиевской Борщаговке от Мартынова, то заметно, как растет стоимость квадратного метра. Это, конечно, не сверхприбыль, но вполне реальный доход на конкретном объекте. Разница в цене достигает 20-30%, а это означает, не вдаваясь в подсчеты, что вложение в проект может принести владельцу около 6% годовых, что весьма неплохо.





Долгосрочная инвестиция: сдача квартир

Существует и другая возможность вложения в покупку квартиры в новострое — долгосрочная инвестиция. Это покупка квартиры на стадии начала строительства с последующей сдачей жилья в аренду. Приобретенную недвижимость можно превратить в непрерывный ручеек дохода, стараясь вернуть инвестиции в строительство. Такой подход требует минимального ремонта, снабжения мебелью и бытовой техникой. Затраты могут составить до 25% стоимости квартиры.

Если сдавать однушку, к примеру, можно вернуть вложения в строительство через 8-9 лет. Если к этой цифре прибавить 2-3 года ожидания постройки дома, введения его в эксплуатацию, то получается 10-11 лет на окупаемость. Если грубо оценить доходность вложений, то она будет на уровне 7-8% годовых. К этому сроку стоит прибавить минимум год, поскольку владельцу придется тратить время на поиск жильцов, а также нужно учесть расходы на ремонт хотя бы один раз в 3-5 лет. Не стоит сбрасывать со счетов вероятность снижения арендной платы из-за падения покупательской способности населения.

Инвестирование в недорогие квартиры от застройщика по-прежнему остается выгодным финансовым инструментом, доступным каждому украинцу. Единственная альтернатива — банковские вклады, но несколько волн кризисов подорвал доверие к банкам. Мы рекомендуем обратить внимание на недвижимость от застройщика Мартынова в Софиевской Борщаговке. Это несколько жилых комплексов с развитой инфраструктурой, удобной транспортной развязкой, благоустроенными дворами и парковками в чистом районе, по соседству с природой.