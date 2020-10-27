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Как происходит создание камина?

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Бизнес — 27 Октября 2020, 10:00

Мечта о собственном камине и об уютных вечерах возле него — то, что заставляет многих людей стремиться к загородному дому и в конечном счете повышать качество своей жизни.

При этом важно понимать, что производство каминов — ответственный и длительный процесс, который требует участия сразу нескольких специалистов: дизайнеров и камнерезов, инженеров и монтажников. Поэтому приступать к нему рекомендуется еще на этапе проектирования дома, как минимум для того, чтобы правильно заложить фундамент (для камина требуется отдельный фундамент) и дымоход.

Проект камина

Создание любого камина начинается с проекта. На этом этапе заказчик работает совместно с дизайнером и инженером. Дизайнер выслушивает пожелания и рисует визуальный проект будущего изделия, а инженер — помогает правильно выбрать топку, предлагает необходимые технические решения и дополняет проект с этой точки зрения.

В завершении этого этапа заказчик получает готовый, согласованный им проект, в том числе с 3D-визуализациями, на основании которого будет создаваться будущий камин.

Выбор топки

В современном мире большинство людей покупают готовые топки, независимо от того, какой вариант они выбрали. Даже классические дровяные топки чаще всего продаются в готовом виде — как чугунная кассета.

Поэтому в процесс создания камина очень важно выбрать и заказать качественную топку. Большинство компаний, которые делают камины под ключ, берут эту работу на себя.

Работа над дымоходом

Если конструкция камина предполагает наличие дымохода, но его еще нет в доме, то очень важно вовремя начать работу над ним, так как иначе вы долго не сможете подключить очаг и сделать его работоспособным.

Если же дымоход уже есть (либо вовсе не требуется), то время создания камина существенно сократится.

Работа над порталом

Важная часть работ — изготовление портала, то есть декоративной части камина. Чаще всего люди выбирают портал из натурального мрамора, иногда — из гранита, если речь идет о простых и лаконичных по дизайну моделях.

Прежде, чем камнерезы приступят к работе, обычно создает полноразмерная модель из мягких материалов (например, из глины). Она дает возможность заказчику оценить, как портал будет выглядеть в реальности в натуральную величину. На этом этапе еще можно вносить свои правки и корректировки, добавлять что-то или избавляться от лишних деталей.

Параллельно происходит выбор подходящего сорта натурального камня. Из десятков, а иногда и сотен сортов и оттенков заказчик может выбрать нужный вариант. Разумеется, в выборе ему также помогает дизайнер.

И, наконец, финальный, самый важный этап работы над порталом — труд камнерезов. Практически все современные порталы полностью создаются вручную или проходят ручную доработку. Благодаря этому, изделия великолепно выглядят и становятся настоящим произведением искусства.

Завершает все эти этапы профиссиональный монтаж в помещении.



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