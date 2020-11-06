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Вызываем машину на выписку из роддома в Москве и Петербурге по доступной цене

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Бизнес — 6 Ноября 2020, 21:48


выписка из роддома

Выписка из роддома — волнительный момент для мамы и ответственный для папы, поскольку именно мужчина, как правило, занимается организацией. Важный вопрос, который необходимо решить заранее, если в семье нет собственного авто - заказать такси.

Компания «Такси Дешево МСК» готова предоставить комфортный, технически исправный транспорт любого класса и вместительности. Диспетчерская служба гарантирует, что семья и малыш приедут домой с хорошим настроением и по наиболее безопасному маршруту (о его составлении позаботится опытный водитель).

Почему заказать такси на выписку роддома — это удобно и практично


Для оформления заказа клиенту достаточно обратиться к диспетчеру по телефону ☎ 8(499)8000-499 и назвать точную дату, время и место подачи транспортного средства. С момента подтверждения заказа служба такси берет на себя ответственность в таких вопросах, как проверка технического состояния машины, подготовка салона к поездке мамы и малыша.

Диспетчер подберет автомобиль, соответствующий вашим пожеланиям. В салоне будет установлено кресло-люлька. Чтобы водитель мог продумать максимально комфортный маршрут, желательно оформить заказ заранее.

Важно! Компания «Такси Дешево» понимает, что ситуации в жизни могут быть абсолютно разные, поэтому готовы и к срочным заказам.

Оформить заказа — проще простого


автопарк Такси Дешево форма заказа цены

  1. Позвоните в диспетчерскую службу компании ☎ 8(499)8000-499, диспетчер уточнит дату, время и место подачи авто, пожелания относительно марки машины и ее украшения.
  2. Также можно воспользоваться мобильным приложением, разработанным для клиентов, скачав его заранее с сайта.
  3. Заявку можно оставить на официальном сайте компании taxideshevo.com, в форме заказа укажите дату, время, место, где будет происходить выписка, другие пожелания и контактный номер телефона.

Поскольку на выписку может приехать группа поддержки в лице родственников, друзей, вы можете заказать минивен или транспорт и для них. Компания старается учесть все пожелания клиента.

Стоимость услуги


таблица с прайсом услуг

Служба «Такси Дешево» всегда ориентирована на клиента. Ценовая политика сформирована так, чтобы каждый мог воспользоваться комфортной услугой и обеспечить для мамы и ребенка безопасную дорогу домой.

Минимальная цена заказа от 200 руб., но подробнее о расценках лучше уточнить у диспетчера. Стоимость рассчитывается исходя из расстояния, наличия сопутствующих услуг и класса выбранного авто. На сайте taxideshevo.com есть онлайн-калькулятор, с помощью которого легко рассчитать приблизительную стоимость заказа.

Важно! Цена, которую озвучивает диспетчер, не меняется во время поездки. Никакие обстоятельства не могут повлиять на этот факт.

Преимущества сотрудничества с компанией «Такси дешево»

  1. Компания предлагаем невысокие фиксированные расценки.
  2. Можно попробовать поторговаться, указав свою цену в форме заказа.
  3. В компании предусмотрена возможность предзаказа, клиент может составить график поездок.
  4. Машина подается за 10-15 минут.
  5. Компания ориентирована на клиента, поэтому любые пожелания будут максимально учтены.
  6. Действуют скидки и бонусная программа лояльности клиентов.

Приоритет диспетчерской службы «Такси Дешево» — ваш комфорт и безопасность. Интересующие вопросы всегда можно задать диспетчеру по телефону ☎ 8(499)8000-499 или оформив заявку на сайте moskva.taxideshevo.com

Источник: https://moskva.taxideshevo.com/uslugi/taksi-iz-roddoma



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