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Вызываем машину на выписку из роддома в Москве и Петербурге по доступной цене
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Бизнес — 6 Ноября 2020, 21:48
Компания «Такси Дешево МСК» готова предоставить комфортный, технически исправный транспорт любого класса и вместительности. Диспетчерская служба гарантирует, что семья и малыш приедут домой с хорошим настроением и по наиболее безопасному маршруту (о его составлении позаботится опытный водитель).
Почему заказать такси на выписку роддома — это удобно и практично
Диспетчер подберет автомобиль, соответствующий вашим пожеланиям. В салоне будет установлено кресло-люлька. Чтобы водитель мог продумать максимально комфортный маршрут, желательно оформить заказ заранее.
Важно! Компания «Такси Дешево» понимает, что ситуации в жизни могут быть абсолютно разные, поэтому готовы и к срочным заказам.
Оформить заказа — проще простого
Поскольку на выписку может приехать группа поддержки в лице родственников, друзей, вы можете заказать минивен или транспорт и для них. Компания старается учесть все пожелания клиента.
Стоимость услуги
Минимальная цена заказа от 200 руб., но подробнее о расценках лучше уточнить у диспетчера. Стоимость рассчитывается исходя из расстояния, наличия сопутствующих услуг и класса выбранного авто. На сайте taxideshevo.com есть онлайн-калькулятор, с помощью которого легко рассчитать приблизительную стоимость заказа.
Важно! Цена, которую озвучивает диспетчер, не меняется во время поездки. Никакие обстоятельства не могут повлиять на этот факт.
Преимущества сотрудничества с компанией «Такси дешево»
Приоритет диспетчерской службы «Такси Дешево» — ваш комфорт и безопасность. Интересующие вопросы всегда можно задать диспетчеру по телефону ☎ 8(499)8000-499 или оформив заявку на сайте moskva.taxideshevo.com
Источник: https://moskva.taxideshevo.com/uslugi/taksi-iz-roddoma
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