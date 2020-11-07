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Компания Эксперт: Членство в СРО строителей

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Бизнес — 7 Ноября 2020, 16:44

Компании, вступившие в действующее СРО строителей получают ряд преимуществ, о которых необходимо знать. От общества они получают защиту своих прав и интересов. Кроме этого повышается качество услуг, предоставляемых такими компаниями. Все члены СРО поддерживают друг друга, предоставляя помощь в деле повышения квалификации персонала. Важно отметить и информационную поддержку, которую обеспечивает СРО. Компания Эксперт предлагает допуск СРО строителей заказчикам с наиболее выгодными условиями сотрудничества.

Сотрудники Эксперт обладают высоким профессионализмом и богатым опытом, позволяющим взаимодействовать с компаниями строительного профиля в любом регионе страны. Они помогут получить допуск СРО на требуемые виды работ в любом региональном саморегулируемом органе. Выбрать его вы сможете самостоятельно. Вступление в такие органы с помощью специалистов Эксперт намного выгоднее и проще. Происходит это в три этапа. Сначала заинтересованная компания заполняет онлайн-заявку на официальном веб-сайте Эксперт. После этого заключается договорная документация и оплачивается счет. Остается лишь доставить оригиналы документов, которую обеспечит исполнитель.

После оформления допуска СРО строителей, вы сможете рассчитывать на моментальное реагирование по любым возникшим проблемам или же вопросам. Данные о вашей компании будут внесены и отразятся в реестре всего за пару суток. Вы сможете также получить выписку по сканом уставной документации в тот же день, когда обратитесь. Вступить в СРО можно с гарантийным письмом на месяц без специалистов. Эксперт сотрудничает исключительно с проверенными и надежными организациями. Работает исполнитель без дополнительных платежей или же накруток цен. После того, как заказчик получит допуск, он может рассчитывать на профессиональные консультационные услуги представителей компании.

Кроме этого заказчиков Эксперт ждут и бонусы. Новые компании, вступающие в СРО могут рассчитывать на бесплатное обучение персонала. Также исполнитель предлагает сертификацию СМК по выбранному вами стандартов. Вся работа выполняется качественно и оперативно исключительно силами представителей Эксперт. Всего за сутки заказчик получает допуск и появляется в электронной базе реестра Нострой/НОПРИЗ. Эксперт - это аккредитованный орган по сертификации. Следовательно, все вышеперечисленные услуги предоставляются в полном соответствии с действующим законодательством. СРО заменяет компаниям-членам лицензирование на ведение строительной деятельности. Данная процедура требует предоставления специалистам Эксперт минимального пакета документации. При возникновении проблем с подготовкой такой документации, они окажут всестороннюю помощь.

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