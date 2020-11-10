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Акриловая столешница: красота в сочетании с практичностью
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Бизнес — 10 Ноября 2020, 01:02
Сложно представить, что из смеси минеральных частиц, перетертых в порошок, красителей и акриловой смолы могут получаться долговечные и красивые столешницы, внешне имитирующие натуральный камень. Рабочие поверхности из композитного материала смотрятся дорого и элегантно, поэтому отлично впишутся в интерьер современной кухни.
Что нужно знать об акриле
Акрил можно считать абсолютно гигиеничным, так как на нем не размножаются болезнетворные бактерии. На столешницу из него можно без опаски класть продукты. Кроме того, камень имеет гладкую поверхность, которой не присуща холодность натуральной породы (полимерный материал на ощупь теплее, чем, например, гранит).
Акриловые столешницы имеют ряд неоспоримых преимуществ:
Акриловая столешница будет радовать вас эстетичным видом и долговечностью, если не пренебрегать некоторыми правилами ее эксплуатации. Несмотря на прочность и устойчивость искусственного камня к влаге и ультрафиолету, только что снятой с плиты кастрюле или сковородке удастся испортить вид изделия некрасивым пятном. Чтобы избежать этого, не забывайте пользоваться специальными подставками под горячее.
Акрил склонный к появлению царапин. Хоть его поверхность легко полируется, вы существенно сэкономите на реставрации, используя для чистки рабочей поверхности мягкие губки и бытовую химию без абразивных компонентов. Также не стоит забывать о разделочных досках, когда нарезаете продукты острым ножом.
Эстетика искусственного камня
Если вы задумали украсить кухню столешницей или барной стойкой необычной формы, акрил станет лучшим вариантом для воплощения самых смелых дизайнерских фантазий. В отличие от натуральной породы, из которой изделия обычно высекаются, полимерный камень изготавливается из пластичной массы, залитой в заранее подготовленную форму. Эта особенность позволяет создавать из акрила монолитные конструкции как с прямыми, так и с изогнутыми линиями.
Полимерный камень станет верным выбором, если вам нужна столешница для полукруглой кухни, необычное волнообразное изделие или изогнутая барная стойка с цельной основой. Еще одним преимуществом этого камня является широкая цветовая гамма. В ассортименте акрила представлены оттенки, которые вы никогда не найдете среди природных материалов: оранжевые, розовые, зеленые и другие смелые тона. Такие цвета отлично подойдут людям, желающим привнести в интерьер кухни яркие краски.
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