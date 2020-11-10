Акриловая столешница: красота в сочетании с практичностью

Сложно представить, что из смеси минеральных частиц, перетертых в порошок, красителей и акриловой смолы могут получаться долговечные и красивые столешницы, внешне имитирующие натуральный камень. Рабочие поверхности из композитного материала смотрятся дорого и элегантно, поэтому отлично впишутся в интерьер современной кухни.

Что нужно знать об акриле

Акрил можно считать абсолютно гигиеничным, так как на нем не размножаются болезнетворные бактерии. На столешницу из него можно без опаски класть продукты. Кроме того, камень имеет гладкую поверхность, которой не присуща холодность натуральной породы (полимерный материал на ощупь теплее, чем, например, гранит).





Акриловые столешницы имеют ряд неоспоримых преимуществ:

Экологичность. Установив рабочую поверхность из полимерного материала, вы можете не сомневаться в ее безопасности. В составе акрила нет вредных для здоровья и аллергенных компонентов. Отсутствие пор. Полимерный материал, в отличие от натурального пористого камня, практически не впитывает влагу. Качественное изделие никогда не покроется плесенью или грибком даже в местах, находящихся рядом с мойкой, куда постоянно попадают брызги. Благодаря отсутствию пор камень невосприимчив к красителям: случайно пролитое вино, сок и другие подобные жидкости не оставят следов поверхности, в том числе и на белой. Доступность. Цена столешницы из акрилового камня существенно ниже, чем изделий из натуральной породы. Хоть полимерные материалы дороже МДФ и ДСП, используемых для изготовления бюджетных рабочих поверхностей, отличные эксплуатационные характеристики делают их стоимость абсолютно оправданной. Эстетичность. Технология производства акрила позволяет получать камень с однородной структурой без пустот и пор. Этот материал прокрашивается насквозь, поэтому он не выгорит даже под лучами полуденного солнца, заглядывающего в окна кухни, расположенной на южной стороне.

Акриловая столешница будет радовать вас эстетичным видом и долговечностью, если не пренебрегать некоторыми правилами ее эксплуатации. Несмотря на прочность и устойчивость искусственного камня к влаге и ультрафиолету, только что снятой с плиты кастрюле или сковородке удастся испортить вид изделия некрасивым пятном. Чтобы избежать этого, не забывайте пользоваться специальными подставками под горячее.

Акрил склонный к появлению царапин. Хоть его поверхность легко полируется, вы существенно сэкономите на реставрации, используя для чистки рабочей поверхности мягкие губки и бытовую химию без абразивных компонентов. Также не стоит забывать о разделочных досках, когда нарезаете продукты острым ножом.

Эстетика искусственного камня

Если вы задумали украсить кухню столешницей или барной стойкой необычной формы, акрил станет лучшим вариантом для воплощения самых смелых дизайнерских фантазий. В отличие от натуральной породы, из которой изделия обычно высекаются, полимерный камень изготавливается из пластичной массы, залитой в заранее подготовленную форму. Эта особенность позволяет создавать из акрила монолитные конструкции как с прямыми, так и с изогнутыми линиями.





Полимерный камень станет верным выбором, если вам нужна столешница для полукруглой кухни, необычное волнообразное изделие или изогнутая барная стойка с цельной основой. Еще одним преимуществом этого камня является широкая цветовая гамма. В ассортименте акрила представлены оттенки, которые вы никогда не найдете среди природных материалов: оранжевые, розовые, зеленые и другие смелые тона. Такие цвета отлично подойдут людям, желающим привнести в интерьер кухни яркие краски.