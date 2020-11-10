Почему купить квартиру в Подмосковье лучше, чем в самой Москве? Дело не только в цене

Сейчас на столичном рынке недвижимости сложилась такая ситуация, что внутри МКАД практически не строят жилья классов «Стандарт» или даже «Комфорт». Только «Бизнес» и выше. Это понятно, потому что свободной земли там становится всё меньше и её ценность растет.

Кого сейчас удивишь квартирой в Москве за десятки и даже сотни миллионов рублей? Может ли такую сумму потянуть семья со средним достатком или выше среднего? Скорее всего, нет. Да и нужна ли такая квартира, ради которой придется максимально ужаться и отказывать себе во всём? Например, лишиться качественного отдыха с путешествиями на несколько лет.





Alt: ЖК «Новое Медведково» в Мытищах, возле Пироговского лесопарка и «Лосиного острова».

Как же тогда решить жилищный вопрос? А почему бы не присмотреть новостройки рядом с Москвой? Подумав, мы нашли целых три преимущества у такого решения.

1. Она будет гораздо дешевле. Если повезёт, то даже на 30 или 50 %. Допустим, у вас есть 6 000 000 рублей. Какое жилье можно приобрести на эти деньги в пределах МКАД? Вариантов практически нет. А если они и найдутся, то нас с вами ожидает крохотная однокомнатная квартира без ремонта. Так ещё и в старом доме с запущенным подъездом.

Но этих же денег хватит на двух или даже трёхкомнатную квартиру в ЖК «Новое Пушкино». Со своими аллеями и бульварами, зонами для спорта и отдыха, школой и детским садом.





Alt: ЖК «Новое Пушкино»

2. Такой же высокий уровень жизни, но без суеты. В подмосковных городах гораздо проще вести спокойную семейную жизнь. Там меньше пробок, вечно спешащих куда-то прохожих.

С другой стороны, близость к столице повышает требования к местной инфраструктуре и сервису. Качеству медицины, образования и т. д. Поэтому неудивительно, что всё больше желающих приобрести жильё в Москве, принимают решение купить квартиру в новостройке Подмосковья.

3. Транспортная сеть с каждым годом становится всё лучше. К примеру, ваш выбор пал на жилой комплекс «Авентин» в Химках. До станции метро «Сходня» нужно идти всего несколько минут. Путь до центра Москвы на электричке займёт меньше получаса. Для водителей автомобилей есть удобные выезды на Ленинградское и Новосходненское шоссе.





Alt: ЖК «Авентин»

На что стоит обратить внимание при выборе новостройки рядом с Москвой?

Это правило относится жилью в любой точке России, но рынок столицы и Подмосковья характерен тем, что здесь реально много вариантов и застройщиков. Поэтому нужно внимательно изучить прошлое строительной компании, чей проект вам приглянулся.

В срок ли были сданы построены дома? Как дела с качеством? Сдержал ли застройщик все свои обещания по внутренней инфраструктуре?

Если вы уже присмотрели себе конкретный вариант, то попробуйте добраться оттуда до центра Москвы на разных видах транспорта. И хотя бы раз эксперимент нужно провести в час-пик, чтобы понять, какое реальное количество времени будет уходить на дорогу от дома до работы, например.

Кстати, вопреки распространенному мнению, квартиры в новостройках Подмосковья покупают не только молодые семьи с детьми. Востребованы они и среди пожилых жителей столицы, которые хотят быть ближе к природе и подальше от суеты мегаполиса.





Alt: Квартал «Семейный» жилого комплекса «Одинград» в Одинцово

В этом плане интересной задумкой выглядит продажа старенького жилья в Москве с малым метражом, чтобы приобрести новую и просторную квартиру в новом доме рядом со столицей. Получить больше «метров», более ухоженные и современные дворы с зонами отдыха, отапливаемую подземную парковку и другие удобства.

Как выбрать идеальную квартиру и не переплатить?

Мы советуем обратиться в проверенное агентство недвижимости. Это позволит сэкономить время и деньги, ведь специалисты гораздо больше знают о плюсах и минусах каждого жилого комплекса в зоне их компетенции. Они анализируют каждый новый жилой комплекс и знают «внутреннюю кухню» всех застройщиков. Они помогут выбрать квартиру, максимально точно отвечающую вашим требованиям и пожеланиям.







