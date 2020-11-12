Ставки на КС:ГО

В сети сегодня наиболее востребованными видами развлечений считаются беттинг на традиционные спортивные и сравнительно новые киберспортивные дисциплины. Ставя на выбранные команды бетторы развлекаются, расслабляются, приятно проводят досуг и зарабатывают немалые суммы. Для такого времяпрепровождения достаточно наличия стационарного компьютера или же гаджета с интернет-доступом. Среди всех компьютерных игр наибольшей популярностью пользуется КС:ГО (Counter-Strike:Global Offensive). Его азартные бетторы называют стрелялкой, которой наслаждаются не только подрастающее поколение, но и взрослые. Хотя возможность заработка на Контр-Страйке предоставляется исключительно совершеннолетним пользователям сети.

Ставки

принимаются различными букмекерскими конторами. Востребованность данного шутера обусловлена не только увлекательным сюжетом или же спецэффектами, но еще и прекрасными коэффициентами, предлагаемыми виртуальными букмекерами. Благодаря этому бетторы могут неплохо заработать на КС:ГО. Если вы профи на это потребуются считанные минуты. Среди других преимуществ данной онлайн-стратегии необходимо выделить огромное количество турниров и матчей, которые проводятся по этой киберспортивной дисциплине.

Перед совершением онлайн-ставок на КС:ГО, бетторы могут воспользоваться широчайшей линией. А пари действующие букмекеры принимают разные. Вы можете поставить на исход. Для этого потребуется определение команды-победителя в конкретной встрече. Принимаются на КС:ГО и тотал. Подразумевает такая онлайн-ставка предугадывание количества убийств. Также азартные пользователи могут поставить на точный счет. Несмотря на впечатляющие коэффициенты вам придется сделать точный прогноз. А это достаточно сложное дело. Ставят и на исходы первой карты. Это может быть ничья, П2 или же П1.

Принимаются букмекерами и ставки на пролитие первой крови. В таких случаях прогнозы бетторов, какая конкретно сборная прольет первой кровь соперника. А ставка тотал раундов подразумевает угадывание количества убийств, которые произойдут на протяжении всего матча. Можно поставить на форы по раундам. Такое пари предусматривает угадывание разницы, с которой выиграет противник. В качестве ставок виртуальные букмекеры принимают не только реальные деньги, но и скины. Чтобы поставить настоящие деньги, нужно сначала пройти регистрационную процедуру, а затем авторизоваться. Кроме этого придется пополнить игорный счет. Скины на продажу предлагают специальные онлайн-маркеты. На них выставлены определенные предметы, которые можно приобрести по доступной стоимости. Их можно не только ставить, но и менять на реальные деньги.