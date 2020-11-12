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Паркетная доска: какую лучше выбрать для укладки в коридоре
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 12 Ноября 2020, 17:33
Раньше люди были абсолютно убеждены в том, что паркетная доска уместна только в помещениях с нормальной влажностью и относительно постоянной температурой. В коридорах её практически не использовали из-за высокой стоимости материала и усиленного механического воздействия. Паркетная доска совершенно непохожа на классический паркет, хотя их изготавливают из дерева. Она состоит из 3 слоев, где средний – древесина драгоценных пород, нижний – фанера, которая позволяет амортизировать удары и придать устойчивость полу, а верхний - защитное покрытие (обычно это масло, лак, воск либо uv-масло).
Этот материал не нуждается в дополнительной подготовке и уже полностью готов к монтажу. К тому же паркетная доска менее чувствительна к изменению температуры и влажности воздуха в помещении по сравнению с паркетом. Еще одно важное преимущество - возможность установки под материал теплого пола. В специализированных салонах сейчас представлено большое количество расцветок и оттенков паркетной доски. Поэтому каждый сможет подобрать наиболее подходящий вариант паркета в коридор https://www.anfloors.ru/catalog/parketnaya-doska/ для своего интерьера.
Преимущества заказа паркетной доски в салоне AnFloors
Салон напольных покрытий AnFloors обеспечивает своим клиентам очевидные преимущества совместного сотрудничества:
Салон напольных покрытий AnFloors предлагает своим клиентам широкий выбор качественной паркетной доски, которая может быть уложена в условиях коридора. Подобрать наиболее подходящий вариант высококлассного напольного покрытия лучше с помощью профессионалов салона напольных покрытий AnFloors, которые расскажут о преимуществах, особенностях установки и эксплуатации разных материалов. Онлайн-консультанты всегда на связи по указанным на сайтах телефонам.
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