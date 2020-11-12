Паркетная доска: какую лучше выбрать для укладки в коридоре





Раньше люди были абсолютно убеждены в том, что паркетная доска уместна только в помещениях с нормальной влажностью и относительно постоянной температурой. В коридорах её практически не использовали из-за высокой стоимости материала и усиленного механического воздействия. Паркетная доска совершенно непохожа на классический паркет, хотя их изготавливают из дерева. Она состоит из 3 слоев, где средний – древесина драгоценных пород, нижний – фанера, которая позволяет амортизировать удары и придать устойчивость полу, а верхний - защитное покрытие (обычно это масло, лак, воск либо uv-масло).

Этот материал не нуждается в дополнительной подготовке и уже полностью готов к монтажу. К тому же паркетная доска менее чувствительна к изменению температуры и влажности воздуха в помещении по сравнению с паркетом. Еще одно важное преимущество - возможность установки под материал теплого пола. В специализированных салонах сейчас представлено большое количество расцветок и оттенков паркетной доски. Поэтому каждый сможет подобрать наиболее подходящий вариант паркета в коридор https://www.anfloors.ru/catalog/parketnaya-doska/ для своего интерьера.

Преимущества заказа паркетной доски в салоне AnFloors

Салон напольных покрытий AnFloors обеспечивает своим клиентам очевидные преимущества совместного сотрудничества:

В ассортименте представлено более 1000 разновидностей материала из 32 древесных пород. Изготавливается продукция производителями из РФ, стран ЕС, а также Южной Кореи и Китая. В интернет-магазине можно выбрать наиболее подходящий вариант с помощью фильтра: нужно лишь задать примерную стоимость, габариты, страну производства, породу дерева. Менеджеры проводят консультации в режиме онлайн, а также по телефону и непосредственно в шоуруме, где представлена вся реализуемая продукция.

Салон напольных покрытий AnFloors предлагает своим клиентам широкий выбор качественной паркетной доски, которая может быть уложена в условиях коридора. Подобрать наиболее подходящий вариант высококлассного напольного покрытия лучше с помощью профессионалов салона напольных покрытий AnFloors, которые расскажут о преимуществах, особенностях установки и эксплуатации разных материалов. Онлайн-консультанты всегда на связи по указанным на сайтах телефонам.