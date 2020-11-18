18
ноября 2020
среда
 
Главная  /  Бизнес  /  Питомник Buffobass для породы Бассет-хаунд

Питомник Buffobass для породы Бассет-хаунд

Новости вашего района

Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Балашиха Железнодорожный Реутов
городской округ
Домодедово
городской округ
Дубна
городской округ
Химки
городской округ
Волоколамский район
Воскресенский район
Дмитровский район
Егорьевский район
Зарайский район
Истринский район
Каширский район
Клинский район
Коломенский район
Красногорский район
Ленинский район
Лотошинский район
Луховицкий район
Люберецкий район
Можайский район
Мытищинский район
Наро-Фоминский район
Ногинский район
Одинцовский район
Озерский район
Орехово-Зуевский район
Павлово-Посадский район
Подольский район
Пушкинский район
Раменский район
Рузский район
Сергиево-Посадский район
Серебряно-Прудский район
Серпуховский район
Солнечногорский район
Ступинский район
Талдомский район
Чеховский район
Шатурский район
Шаховский район
Щелковский район

Online-интервью

Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 18 Ноября 2020, 10:51

Для многих хозяев Басет-хаунд является любимым питомцем. Представители этой породы - не просто собаки, а удивительные животные, отличающиеся верностью хозяину и одаривающего его безграничной любовью. Питомник Buffobass создан именно для этой породы. Здесь любой желающий может приобрести красивого и обаятельного щенка, имеющего прекрасную родословную. Сотрудники питомника buffobass помогут вам завести преданного друга, который изменит вашу жизнь, одаривая счастьем и радостью ежедневно.

Цены в Buffobass на щенки Бассет-хаунд невысокие. Здесь вы сможете приобрести действительно элитных и породистых щенков титулованных родителей. Спрос на такую породу в последние годы стремительно растет. Каждого гостя питомника, решившего обзавестись бассетом, в будущем ждет много удовольствия и радости. Бассет - интересная собака, отличающаяся маленькими причудами и уникальным характером. Он наполнит ваше жилище шумом, весельем и радостью. Поэтому нельзя отказываться от такой возможности. Щенок, приобретенный в питомнике, разгонит скуку и превратится в отличного друга каждого члена вашей семьи.

Бассеты забавные, смешные и дружелюбные создания. Они напрочь лишены агрессии, отличаются верностью и преданностью хозяевам. Одиночество такие питомцы не любят. Они всегда настроены играть, радуя хозяев разными трюками. Несмотря на общие черты характера, каждый такой песик индивидуален. Однако необходимо выделить то общее, которое объединяет всех представителей этой породы. Они пленят вас грустными глазами и меланхолическим выражением мордочки. Такая грусть не должна пугать хозяина. В реальности, такие собачонки очень жизнерадостные. Они любят веселиться и радовать хозяев.

Многие покупатели питомника имеют семьи и маленьких детей. Это обусловлено одной особенностью бассетов - они любят малышей и быстро превращаются в их лучших друзей. Поэтому родителям переживать не стоит. В характере бассета нет ничего агрессивного. Поэтому они не в силах обидеть ребенка. Особенно дружелюбно они расположены к детям, с которыми растут в семье. Благодаря демократичным ценам, которые установлены в питомнике, купить бассет-хайнд сможет любой желающий. Это компанейская и спокойная собачка, которая отлично уживается не только с людьми, но и другими животными, проживающими в доме. Следует отметить поразительную любознательность представителей это породы. С малого возраста щеночки стремятся все узнать и во всем разобраться. Плохо переносят бассеты лишь одиночество. Хозяев они любят бесконечно, поэтому каждую разлуку они переживают болезненно и много грустят.

Версия для печати

Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость

Телевидение


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Новости Красноармейска 30.11.2014

Все телеканалы

Радио

С места событий

Информация из первых уст
Все радиостанции московской области

Видео-блоги


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Международный фестиваль спортивного кино "Красногорский"

Все блоги


Облако тегов

41+  Авиаград Жуковский  Аксаков  Альтернатива  Альтернативная газета  Богородские вести  Бронницкие вести  Вести Дубны  Вестник Восточного Подмосковья  Виадук  Видновские вести  Волоколамский край  Волхонка  Воскресенские деловые вести  Вперед (Сергиев Посад)  Вперед (Химки)  Время  Время Чеховское  Встреча  ГИБДД  Город  Городок  Городские вести  Городской вестник  Городской ритм  Грань  Деловое Одинцово  Деловой прием  Дмитровский вестник  Долгие Пруды  Егорьевский курьер  Егорьевское утро  ЖКХ  Жуковские вести  За новую жизнь  Заря  Земля Подольская  Знамя труда  Искра-ТВ  Истринские вести  Калининградcкая правда  Ключ  Коломенская правда  Компаньон и Ко  Конференция  Котельники сегодня  Красногорские вести  Куйбышевец  Курьер-Инфо  Ленинская Шатура  Лобня  Луховицкие вести  Люберецкая газета  Люберецкая панорама  МИГ  Маленький город  Маяк  Наша Апрелевка  Наше слово  Неделя в Подлипках  Новая жизнь  Новые рубежи  Новый шанс  Одинцовская неделя  Олимпиада  Ореховские вести  Основа  Павлово-Посадские известия  Площадь Мира  По Ярославке  Победа  Подольский рабочий  Призыв  ПроТВинформ  Протвино Сегодня  Пульс Ивантеевки  Пушкинский вестник  Пущинская среда  РЖД  Реут  Рошальский вестник  Своя газета  Север Подмосковья  Сельская Новь  Сенеж  Серебряно-Прудский вестник  Серп и Молот  Серпуховские вести  Слет  События  Совет  Сочи  Спорт  Спутник  Ступинская панорама  Угрешские вести  Уполномоченный по правам человека  Факт  Химкинские новости  Центр города  Черноголовская газета  Чеховский вестник  Шаховские вести  Щербинский вестник  Электрогорские вести  Ярославка - реклама  Ять  аренда  аттракционы  ветераны  взятка  дети  дороги  дума  жилье  завод  земля  игры  инвестиции  интернет  кино  конкурс  космос  марафон  милиция  митинг  молодежь  перестрелка  песня  пожар  праздник  преступление  приставы  рецензии  свинокомплекс  склады  спорт  студенты  суд  театр  терроризм  убийство  учителя  футбол  хоккей  церковь  школы  школьники  экология  эрудиты 
  ﻿
Погода -2 -4
вечером -2 -4 ночью 0 -2
Котировки
USD ЦБ РФ 76,2530 -0.6667
EUR ЦБ РФ 90,3903 -0.7826

Рекламное агентство
Благотворительные и некоммерческие проекты

Партнеры





































все партнеры 		 
Путешествия своим ходом по Тайланду и не только.