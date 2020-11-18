18
ноября 2020
среда
 
Главная  /  Бизнес  /  Почему стоит обратить внимание на жилье в новостройке ЖК «Клубный»

Почему стоит обратить внимание на жилье в новостройке ЖК «Клубный»

Новости вашего района

Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Балашиха Железнодорожный Реутов
городской округ
Домодедово
городской округ
Дубна
городской округ
Химки
городской округ
Волоколамский район
Воскресенский район
Дмитровский район
Егорьевский район
Зарайский район
Истринский район
Каширский район
Клинский район
Коломенский район
Красногорский район
Ленинский район
Лотошинский район
Луховицкий район
Люберецкий район
Можайский район
Мытищинский район
Наро-Фоминский район
Ногинский район
Одинцовский район
Озерский район
Орехово-Зуевский район
Павлово-Посадский район
Подольский район
Пушкинский район
Раменский район
Рузский район
Сергиево-Посадский район
Серебряно-Прудский район
Серпуховский район
Солнечногорский район
Ступинский район
Талдомский район
Чеховский район
Шатурский район
Шаховский район
Щелковский район

Online-интервью

Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 18 Ноября 2020, 10:54

Популярный среди многих покупателей жк клубный идеально подходит для тех, кто не любит шума, так как количество квартир здесь ограничено. Особого внимания заслуживает придомовая территория, где есть всё необходимое для полноценного отдыха, включая зеленую зону и закрытую парковку. Многие считают преимуществом тот факт, что детские площадки отделены от проезжей части, таким образом, безопасность самых маленьких жителей обеспечена на все 100%. В игровой зоне присутствуют качели, горки, песочницы и шведские стенки - всё установлено в строгом соответствии с действующими санитарно-гигиеническими нормами и абсолютно безопасно.


На первом этаже располагаются коммерческие помещения – аптека, магазин и кофейня, а потому всё что нужно, у жителей всегда под рукой. На последнем этаже расположены уникальные квартиры, оснащенные просторными террасами.

Особенности инфраструктуры

Весь район застройки вокруг ЖК «Клубный» постоянно развивается, вместо частного сектора вырастают новые жилые комплексы, внутренняя инфраструктура которых также очень хорошо развита. Всего 5 минуты достаточно потратить на то, чтобы добраться до ВДНХ, чуть больше требуется, чтобы доехать до Голосеевского парка. Данный район давно облюбовали семьи с детьми, к их услугам предлагается более 10 дошкольных учреждений различной направленности. Старшие дети могут самостоятельно добраться до школ, так как все они расположены в непосредственной близости с ЖК «Клубный».

Не обделили вниманием и здоровый образ жизни родителей, пока дети получают знания, их мамы могут посетить тренировку в фитнес-клубе, а папы - отправиться в ММА Legion или Move Sport Club.

Что ждёт потенциального покупателя квартиры в ЖК «Клубный»

В первую очередь, стоит отметить возможность перепланировать квартиру по собственному усмотрению, а также установить дополнительную звукоизоляцию. На территории постоянно ведется видеонаблюдение, присутствует круглосуточная охрана и пропускная система для жителей. Система отопления заключается в использовании котла конденсационного типа и радиаторов, позволяющих регулировать подачу тепла.

В каждой квартире выполнен чистовой ремонт, в том числе установлены противоударные двери на два замка, есть ТВ и интернет.

Двухкамерный стеклопакет металлопластиковых окон позволяет обеспечить дополнительную, достаточно эффективную теплозащиту, стяжка пола выполнена под лазерный уровень, установлены необходимые приборы учёта. Для внешнего блока кондиционера имеется корзина, дополнительно фасады стен утеплены минеральной ватой. И это только часть преимуществ, которые получают те, кто решил купить квартиру в Киеве в новострое и выбрал для этой цели именно ЖК «Клубный».



Версия для печати

Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость

Телевидение


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Новости Красноармейска 30.11.2014

Все телеканалы

Радио

С места событий

Информация из первых уст
Все радиостанции московской области

Видео-блоги


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Международный фестиваль спортивного кино "Красногорский"

Все блоги


Облако тегов

41+  Авиаград Жуковский  Аксаков  Альтернатива  Альтернативная газета  Богородские вести  Бронницкие вести  Вести Дубны  Вестник Восточного Подмосковья  Виадук  Видновские вести  Волоколамский край  Волхонка  Воскресенские деловые вести  Вперед (Сергиев Посад)  Вперед (Химки)  Время  Время Чеховское  Встреча  ГИБДД  Город  Городок  Городские вести  Городской вестник  Городской квартал  Городской ритм  Грань  Деловой прием  Дмитровский вестник  Добрая газета  Долгие Пруды  Егорьевский курьер  Егорьевское утро  Жуковские вести  За новую жизнь  Заря  Звенигородские вести  Земля Подольская  Знамя труда  Истринские вести  Калининградcкая правда  Каширские известия  Ключ  Коломенская правда  Конференция  Котельники сегодня  Красногорские вести  Красное Знамя  Куйбышевец  Курьер-Инфо  Ленинская Шатура  Лобня  Луховицкие вести  Лыткаринские вести  Люберецкая газета  Люберецкая панорама  МИГ  Маленький город  Маяк  Местные вести  Наша Апрелевка  Наше слово  Неделя в Подлипках  Новая жизнь  Новости недели  Новые рубежи  Новый шанс  Одинцовская неделя  Олимпиада  Ореховские вести  Основа  Павлово-Посадские известия  Площадь Мира  По Ярославке  Победа  Подольский рабочий  Призыв  ПроТВинформ  Протвино Сегодня  Пульс Ивантеевки  Пушкинский вестник  Пущинская среда  РЖД  Реут  Родники  Рошальский вестник  Север Подмосковья  Сельская Новь  Сенеж  Сергиевские ведомости  Серебряно-Прудский вестник  Серп и Молот  Серпуховские вести  События  Совет  Солнечногорский курьер  Сочи  Спорт  Спутник  Угрешские вести  Уполномоченный по правам человека  Утро Вечера Мудренее  Факт  Химкинские новости  Центр города  Чеховский вестник  Шаховские вести  Щербинский вестник  Электрогорские вести  Ярославка - реклама  аренда  аттракционы  взятка  дети  дороги  дума  жилье  завод  земля  игры  инвестиции  интернет  кино  конкурс  космос  милиция  митинг  молодежь  песня  пожар  праздник  преступление  приставы  рецензии  свинокомплекс  склады  спорт  студенты  суд  театр  терроризм  убийство  учителя  футбол  хоккей  церковь  школы  школьники  экология  эрудиты 
  ﻿
Погода -2 -4
вечером -2 -4 ночью 0 -2
Котировки
USD ЦБ РФ 76,2530 -0.6667
EUR ЦБ РФ 90,3903 -0.7826

Рекламное агентство
Благотворительные и некоммерческие проекты

Партнеры





































все партнеры 		 
Путешествия своим ходом по Тайланду и не только.