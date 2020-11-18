Почему стоит обратить внимание на жилье в новостройке ЖК «Клубный»

Популярный среди многих покупателей жк клубный идеально подходит для тех, кто не любит шума, так как количество квартир здесь ограничено. Особого внимания заслуживает придомовая территория, где есть всё необходимое для полноценного отдыха, включая зеленую зону и закрытую парковку. Многие считают преимуществом тот факт, что детские площадки отделены от проезжей части, таким образом, безопасность самых маленьких жителей обеспечена на все 100%. В игровой зоне присутствуют качели, горки, песочницы и шведские стенки - всё установлено в строгом соответствии с действующими санитарно-гигиеническими нормами и абсолютно безопасно.





На первом этаже располагаются коммерческие помещения – аптека, магазин и кофейня, а потому всё что нужно, у жителей всегда под рукой. На последнем этаже расположены уникальные квартиры, оснащенные просторными террасами.

Особенности инфраструктуры

Весь район застройки вокруг ЖК «Клубный» постоянно развивается, вместо частного сектора вырастают новые жилые комплексы, внутренняя инфраструктура которых также очень хорошо развита. Всего 5 минуты достаточно потратить на то, чтобы добраться до ВДНХ, чуть больше требуется, чтобы доехать до Голосеевского парка. Данный район давно облюбовали семьи с детьми, к их услугам предлагается более 10 дошкольных учреждений различной направленности. Старшие дети могут самостоятельно добраться до школ, так как все они расположены в непосредственной близости с ЖК «Клубный».

Не обделили вниманием и здоровый образ жизни родителей, пока дети получают знания, их мамы могут посетить тренировку в фитнес-клубе, а папы - отправиться в ММА Legion или Move Sport Club.

Что ждёт потенциального покупателя квартиры в ЖК «Клубный»

В первую очередь, стоит отметить возможность перепланировать квартиру по собственному усмотрению, а также установить дополнительную звукоизоляцию. На территории постоянно ведется видеонаблюдение, присутствует круглосуточная охрана и пропускная система для жителей. Система отопления заключается в использовании котла конденсационного типа и радиаторов, позволяющих регулировать подачу тепла.

В каждой квартире выполнен чистовой ремонт, в том числе установлены противоударные двери на два замка, есть ТВ и интернет.

Двухкамерный стеклопакет металлопластиковых окон позволяет обеспечить дополнительную, достаточно эффективную теплозащиту, стяжка пола выполнена под лазерный уровень, установлены необходимые приборы учёта. Для внешнего блока кондиционера имеется корзина, дополнительно фасады стен утеплены минеральной ватой. И это только часть преимуществ, которые получают те, кто решил купить квартиру в Киеве в новострое и выбрал для этой цели именно ЖК «Клубный».