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Как выгодно купить готовый бизнес

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Бизнес — 20 Ноября 2020, 10:05

Ваши действия при покупке готового бизнеса

Если вы решили открыть свой бизнес по франшизе, важно провести некоторую подготовительную работу и изучить все особенности предприятия, которое вы собираетесь приобрести. Вот несколько этапов, которые предстоит пройти каждому начинающему предпринимателю, чтобы не ошибиться при выборе бизнеса:

  • Определите тип бизнеса. В больших городах деловая сфера представлено множество компаний. Найти свою нишу в этом разнообразии будет непросто, но мы советуем отдать предпочтение тем областям, которые вызывают у вас живой интерес. Если вы сможете найти бизнес, который затрагивает не только ваши меркантильные интересы, но и эмоциональные переживания, ваш успех в этой области будет более значительным.
  • Анализ своих возможностей. Важно учитывать, что у вас на руках должна быть сумма, достаточная для покупки самого бизнеса и для вложений на ближайшее время. Необходимо иметь на руках некоторую сумму, которая будет аварийным запасом.
  • Поиск готового бизнеса. Если вы уже определились, чем хотите заниматься и собрали нужную сумму денег, пора приниматься за поиски. Как правило, каталог франшиз можно полистать на специализированных сайтах, например, перейдя вот по этой ссылке, или просто почитать объявления в газете. Советуем внимательно подходить к выбору источника, так как от этого зависит не только надежность будущего предприятия, но и перспективы развития. Разумнее всего начать поиск со специализированных порталов, которые занимаются оценкой бизнеса.

Не стоит соглашаться на первое же предложение, так как вам необходимо изучить всю подноготную бизнес-проекта и разработать собственный план действий. Отличным решением станет обращение к брокерам, которые занимаются оценкой и продажей готового бизнеса. На таких порталах предлагаются готовые проекты, которые можно реализовать в разных городах, и дается подробное описание каждого предложения.

Как оценить бизнес

Понять, насколько бизнес будет успешным, сложно, но существует несколько методик, которые будут эффективными в подобных ситуациях. Для предварительной оценки бизнеса можно использовать инструменты экономического анализа, но некоторые из них применимы только для определенных областей.

Доходный метод строится на том, чтобы подсчитать прогнозируемые доходы от бизнеса, основываясь на реальных рыночных ценах. Такой метод подходит только для определенных областей. Например, арендный бизнес можно оценить по этой методике, так как стоимость жилья редко меняется кардинально. Другой способ оценки – рыночный метод. В этом случае используется формула, в которой присутствует рыночная стоимость аналогичного предприятия и чистая прибыль. Провести такие расчеты самостоятельно, не имея специальных навыков, непросто, поэтому стоит обратиться к специалистам, которые разбираются в подобном вопросе и помогут провести все исследования.

Оптимальный способ оценки – затратный. Как правило, такой способ используется для тех проектов, где планируется провести модернизацию. Необходимо подсчитать возможные расходы и учесть все затраты, которые могут потребоваться для запуска бизнеса. Подобный метод не только позволит оценить перспективы бизнеса, но и даст точное представление о том, насколько вы готовы встать во главе такой компании.

Удачи в новой деловой жизни!



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