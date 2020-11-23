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Кто спасает столичные пруды от заиления?

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Бизнес — 23 Ноября 2020, 20:14

Несмотря на природное очарование, столичные водоемы нуждаются в надлежащем уходе. Без специально разработанных мероприятий вода теряет прозрачность, почва берегов осыпается и пруд приходит в запустение.

Заиление и связанные с ним проблемы

Любой водоем, в котором вода почти не обновляется, со временем накапливает на дне большое количество отложений. Такой процесс называют заилением. Специалисты установили, что излишки ила на дне вызывают не просто ухудшение внешнего вида, но и следующие проблемы:

  • пруд становится более мелким из-за увеличения отложений;
  • небольшая толща воды быстрее прогревается летом;
  • за счет повышения температуры воды развивается нежелательная микрофлора, активизирующая гнилостные процессы;
  • интенсивный нагрев воды приводит к разрастанию водорослей и уменьшению кислорода;
  • совокупность перечисленных факторов плохо отражается на жизнедеятельности фауны водоема.

Такой естественный процесс пагубно влияет на впечатление — пруд выглядит заброшенным, что вызывает недовольство жителей района.


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Выемка грунта — важная составляющая реконструкции пруда

Выявить негативные изменения в структуре донного ложа и вовремя принять соответствующие меры очень важно. Работа по уходу за водоемами Москвы, а их на сегодня 250, ведется специалистами ГУП «Мосводосток». Работники предприятия регулярно проводят осмотр прудов, составляют перечень объектов, подлежащих реконструкции и при необходимости выполняют ремонт.

Наиболее ответственный этап реконструкции — выемка грунта. Масса, которая считается отходами, по составу совершенно безвредна. Ее можно сравнить с обычной почвой. Это позволяет использовать такие отходы для строительных нужд. Например, вместе с торфом и сухим песком донные отложения применяют для выравнивания площадки при возведении высотных объектов.

Не всегда заиление можно определить с первого взгляда. Для этого существует более точный метод георадиолокации.


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Как выполняется обследование дна

Работа георадиолокационного оборудования — это своеобразное сканирование дна. То есть излучатель посылает электромагнитный сигнал в толщу воды, а приемное устройство фиксирует его отражение. На границах слоев с разной проводимостью свойства электромагнитного излучения изменяются, что улавливает аппаратура. На экране оператор видит схематическое изображение структурных слоев. Такое исследование позволяет точно определить масштаб проблемы и предстоящие затраты на ее устранение.

Какие объекты подлежат реконструкции в ближайшие два года

Работники ГУП «Мосводосток» за прошедшие шесть лет уже провели реконструкцию 34 водоемов Москвы. Совсем скоро завершится восстановление Малого Коньковского, Федосьино и Удальцовских прудов.

На последующие два года утвержден план, согласно которому будет выполнена реконструкция 20 водных объектов в черте города:

  • 2021 год — в график вошли Лазоревые пруды, Собачий, Калитниковский, Коньково-Деревлево, Кольский, Лазенки, Ясный, Капустянский, Гольяновский пруды. Есть вероятность, что в перечень добавят 1, 2, 3 пруды на 32-33 квартале Юго-Запада.
  • в 2022 году проведут реконструкцию следующих водоемов: Владимирского, 8 Марта, Мосфильмовского, Медведковского, Верхнего, Мазиловского, Молжаниновского 2, Люблинского.

Красивый вид городских водоемов часто привлекает москвичей и жителей города. Без комплексного подхода к очистке и уходу за такими объектами не обойтись. Благодаря эффективности действий специалистов «Мосводосток» удается сохранить привлекательность этих уголков природы.



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