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ОкнаПроект: оконные профили Rehau

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Бизнес — 24 Ноября 2020, 13:17

Компания ОкнаПроект занимается установкой окон из высококачественных немецких профилей уже более пятнадцати лет. Она имеет собственные производственные мощности, где и происходит сборка оконных конструкций. Здесь возможно изготовление окон любых размеров или же форм. Заказчики могут воспользоваться гибкой системой скидок и широчайшим выбором дополнительных опций. Окнапроект работает с профилями немецкого производства Rehau. Благодаря отлаженной схеме сотрудничества с поставщиками, а также собственному производству, заказчики получают пластиковые окна по наиболее выгодным в столице ценам.

ОкнаПроект берется за выполнение самых сложных проектов, которые отстраняются другими компаниями. Это возможно благодаря не менее чем пятилетнему опыту работы каждого профессионала, работающего на ОкнаПроект. Кроме этого компания предлагает своим заказчикам до 40-процентной экономии средств. Многопрофильная компания выполняет любые виды работ в данной отрасли. Здесь можно заказать установку или отделку разных конструкций. Специалисты выполнят установку откосов, отремонтируют балконы любыми материалами, расставят мебель, смонтируют жалюзи и обустроят крышу. Следовательно, лучше доверить комплексному исполнителю, получая при этом солидные скидки на объем.

В качестве профилей немецкой марки уверен каждый человек. Если такие окна будут эксплуатироваться правильно, они прослужат не менее сорока лет. На монтажные работы распространяется трехлетняя гарантия. Услуги ОкнаПроект доступны не только москвичам, но и жителям пригорода. Особенностью пластиковых окон является простота монтажа, легкость эксплуатации и долговечность. Данный тип остекления не предусматривает ежегодного ремонта, покраски или же утепления. Однако на рынке представлено огромное разнообразие подобных изделий. Следовательно, найти качественную конструкцию по наиболее выгодным расценкам - задача не из легких. ОкнаПроект предлагает исключительно профили немецкой марки Rehau.

Такие профили отличаются высокой износостойкостью, надежной фурнитурой, долговечностью, устойчивостью к агрессивным природным явлениям и экологической безопасностью. За монтаж отвечают профессионалы ОкнаПроект, Здесь производятся не только оконные конструкции, но еще и балконные блочные сооружения любого цвета или же конфигурации. Сборка выполняется с учетом всех требований бренда. На производстве компании ведется тщательный контроль качества работ на каждом из этапов. Производственный процесс на заводе полностью автоматизирован. Мастера выполняют сборку на суперсовременном оборудовании. Благодаря этому заказчики получают высококачественные, долговечные изделия, используемые для остекления квартир или же частных особняков по наиболее приемлемой стоимости.

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