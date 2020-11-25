Серебряные, золотые и медные монеты периода Екатерины II, Александра I, Анны Иоанновны, Елизаветы Петровны, Александра II, Николая II и других императоров вызывают интерес и у начинающих коллекционеров, и у опытных нумизматов.

Установлены разные цены на монеты царской России в зависимости от:

металла;

степени сохранности;

тиража (обиходные, памятные / юбилейные или пробные) и других характеристик.

Существуют разные типы царских монет:

по нумизматической ценности;

по металлу изготовления;

по предназначению;

по территории хождения;

по периоду правления императора;

по номиналу.

Самые дорогие царские монеты

Нумизматическая ценность – фактор, способный увеличить стоимость монеты в 10 раз и более. Известны случаи, когда на аукционах серебряные экземпляры продавали за 200-300 млн рублей. В числе самых дорогих царских монет:

рубль, отчеканенный в 1796 г. СПБ-CLF с портретом Павла I;

полтины 1701;

полтора рубля - 10 зл. («Семейный рубль» 1835 г.);

пробный рубль Иоанна 1740 г. с вензелем;

пробный полуполтинник 1827 г. СПБ-НГ.;

пробный рубль 1886 г. (пруф-исполнение);

рубль Петра I 1705 г. (1704-1705 гг. «портрет Петра I в молодости» с низкой короной);

25 коп. 1828 г. СПБ-НГ с гуртом «в рубчик» («орел опустил крылья»), а также другие.

Виды царских монет по металлу изготовления

Традиционно чеканка осуществлялась из меди, серебра и золота, а также платины. Но драгметаллы постоянно смешивались с примесями для удешевления производства. Поэтому известны серебряные монеты из сплава ниже 300 пр.

По территории хождения

Как правило, предназначались для Российской империи. Но известны экземпляры, которые в разные исторические эпохи чеканились для хождения на территории:

Грузии (абазы, полуабазы);

Польши (гроши);

Финляндии (пенни и марки).

Известен дукат восстания 1831 года на территории Польши, чеканились ливонезы и другие.

Виды царских монет в зависимости от номинала

Страна пережила ряд финансовых и экономических реформ, поэтому известны разные номиналы денежных единиц:

алтын;

1, а также 3, 6 или 12 рублей;

деньга;

ефимок;

2, 3, 5, 4, 10, а также 15, 20, 25 или 50 коп.;

полуполушки;

полушки, а также многие другие.

Отдельного внимания заслуживают пробные экземпляры, нумизматический спрос на которые остается стабильно высоким.

Чтобы узнать стоимость царских монет, необходимо обратиться за помощью к профессиональному оценщику. Он поможет определить, сколько можно выручить за серебряные, медные или золотые экземпляры периода Российской империи разных номиналов.