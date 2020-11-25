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Виды царских монет
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 25 Ноября 2020, 15:10
Серебряные, золотые и медные монеты периода Екатерины II, Александра I, Анны Иоанновны, Елизаветы Петровны, Александра II, Николая II и других императоров вызывают интерес и у начинающих коллекционеров, и у опытных нумизматов.
Установлены разные цены на монеты царской России в зависимости от:
Существуют разные типы царских монет:
Самые дорогие царские монеты
Нумизматическая ценность – фактор, способный увеличить стоимость монеты в 10 раз и более. Известны случаи, когда на аукционах серебряные экземпляры продавали за 200-300 млн рублей. В числе самых дорогих царских монет:
Виды царских монет по металлу изготовления
Традиционно чеканка осуществлялась из меди, серебра и золота, а также платины. Но драгметаллы постоянно смешивались с примесями для удешевления производства. Поэтому известны серебряные монеты из сплава ниже 300 пр.
По территории хождения
Как правило, предназначались для Российской империи. Но известны экземпляры, которые в разные исторические эпохи чеканились для хождения на территории:
Известен дукат восстания 1831 года на территории Польши, чеканились ливонезы и другие.
Виды царских монет в зависимости от номинала
Страна пережила ряд финансовых и экономических реформ, поэтому известны разные номиналы денежных единиц:
Отдельного внимания заслуживают пробные экземпляры, нумизматический спрос на которые остается стабильно высоким.
Чтобы узнать стоимость царских монет, необходимо обратиться за помощью к профессиональному оценщику. Он поможет определить, сколько можно выручить за серебряные, медные или золотые экземпляры периода Российской империи разных номиналов.
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