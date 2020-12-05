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Где купить квартиру – в новостройке или вторичном фонде Москвы?

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Бизнес — 5 Декабря 2020, 23:27

Собираясь приобрести жильё, будущий собственник решает нелегкую задачу: остановить внимание на вторичке или все-таки выбрать новостройку. В голове роятся разные мысли в пользу одного или другого с учетом рисков. В конце концов, на чем-то нужно остановиться и начать процесс оформления купли-продажи.

Следующий этап не менее важный, от него тоже немало зависит:

  1. Определиться, в центре или на окраине покупать квартиру.
  2. Важно ли наличие метро и какой близости.
  3. Приобретать малогабаритную квартиру или 2-3 комнатную, а то и больше.
  4. Ориентироваться на бюджет или этот фактор не имеет значения.

И разные другие ориентиры, у каждого собственника они отличаются по ранжированию.

Цена квартир на первичном рынке: ожидания и реалии

Пока застройщик не сдаст в эксплуатацию дом и не оформит на него право собственности, покупатель только косвенно владеет квартирой, то есть, находится в ожидании полноценных прав на получение жилья.

Если покупатель ограничен в средствах, а желает получить квартиру в новостройке, тогда следует активно действовать вначале строительных работ, в т.ч. на рытье котлована под дом. Потому что с каждым этапом квартира будет становиться дороже, да и рыночные колебания также имеют значение. Начинающие инвесторы или те, кто стремится к лучшим условиям проживания, считают этот вариант наиболее правильным.

Те, кто мечтает купить квартиру в готовом доме, ошибаются в финансовых расчетах, поскольку сюда уже вложено максимум средств, и жилье будет дорогим. Но во вторичном фонде такие же по площади квартиры, в зависимости от района расположения и других благ, тоже могут оцениваться дорого. При этом в сравнении с новостройкой вторичка будет обладать меньшими достоинствами ввиду развития технологий строительства.

Хорошим вариантом считается вложить средства в большой жилкой комплекс, поскольку он со временем расширится в своих возможностях. Будет улучшаться транспортная развязка, достраиваться социальные объекты, добавится озеленение, откроются новые парки, многое другое важное для комфортной жизни.

Достоинства и риски рынка вторичного жилья

Многие предпочитают вторичку благодаря тому, что нет такой длительной волокиты со сделкой, как в новостройке. Кому-то важно быстрее въехать в квартиру, а ремонт делать постепенно. Некоторые граждане покупают жилье с целью дополнительного дохода – сдачи в аренду. У каждого разные цели приобретения квартиры.

Вторым положительным моментом выбора вторички считают возможность знакомства с микрорайоном, соседями по площадке и подъезде, криминальной обстановкой. Особенно это важно, если въезжают с маленькими детьми или подростками. Состояние инфраструктуры особенно имеет вес при выборе квартиры.

Варианты рисков при сделке вторички

  • сознательные или по незнанию законов махинации прежнего собственника;
  • обременение квартиры (под судом, залогом), которую хозяин квартиры утаил;
  • прописаны чужие лица, которые могут отказываться от выписки;
  • дети до 18 лет, без разрешения опекунского совета сделка не может осуществиться;
  • дети-сироты, получившие квартиру, и без справки опекуна о наличии при продаже жилья другого места проживания не хуже прежнего;
  • юридическая чистота квартиры под сомнением из-за частой смены собственников;
  • проведена перепланировка в квартире, которая подлежит официальному подтверждению, а оно отсутствует.

И самое главное – мошеннические схемы, которые дилетант покупатель может без поддержки грамотных специалистов не распознать. А сделка купли – продажи сорвется. Деньги залога вернуть вряд ли удастся или через большие трудности. Чтоб избежать финансовых убытков, заранее подготовить средства на юридическое сопровождение. Выйдет дороже, зато покупка будет без «сюрпризов».

Что выбрать: готовую к нормальной жизни инфраструктуру вторички или перспективу развития новостроек

Многие выбирают вторички за то, что инфраструктура, транспорт, социальные объекты все в наличии и близко расположены. Но так рассуждают не все, некоторые рассматривают с точки зрения перспективы. Если даже учитывать планировку квартир новостроек, она выигрывает в сравнении со вторичками. Тут могут запланировать парк, озеро, какой-то огромный торгово-развлекательный центр, которые в застройке вторичек уже невозможны из-за отсутствия места. Вот поэтому и стоит хорошо поразмыслить, среди какого фонда квартир выбирать. Купить вторичку или все же квартиру в новостройке.

Так ли важна помощь юристов и риелторов при покупке квартиры

Планируя покупку квартиры, размышляя над вариантами и делая предварительные расчеты, многие будущие собственники не учитывают такой нюанс, как вероятность возникновения необходимости привлечения помощников.

Только покупатель с юридическим образованием может позволить себе приобретение жилья самостоятельно, без участия посредников. Он знает законы, даже, если непрофильные.

В других случаях все-таки не стоит рисковать средствами, даже сравнительно небольшими, при сделке купли – продажи квартиры. Опытом многих дилетантов покупателей доказано, что, не зная законов, можно допустить много ошибок, которые потом выливаются в крупные неприятности и потере финансов. Вывод один – нужно пользоваться помощью профессионалов. Это касается в первую очередь вторичек.

С первичками проще. Все процессы проводит застройщик, а помощь агентства недвижимости зачастую предоставляется бесплатно – в качестве подсказки каких-то нюансов.

Факторы, влияющие на формирование цены квартиры

Цена на квартиру из любого жилого фонда формируется одинаково. Учитываются следующие важные факторы:

  1. Перспектива развития инфраструктуры.
  2. Престижность выбранного района.
  3. Транспортная развязка.
  4. Качество дома, запущенного в эксплуатацию или построенного в другие годы.
  5. Наличие парковки, стоимость обслуживания.
  6. Озеленение, перспектива закладывания парков.
  7. На каком этаже расположена квартира. Высотка или 5-6 этажный дом.
  8. Наличие лифта, качество работы.
  9. Можно ли сделать перепланировку.

И ряд других важных моментов.

Проблем с выбором квартиры не знают те покупатели, которые владеют большой суммой денег или могут позволить себе взять ипотеку на дорогостоящую квартиру. Люди среднего достатка чаще выбирают вторичное жилье, где можно найти недорогие, но приличные варианты. Со временем можно рассмотреть вопрос смены жилья на новостройку, но для этого необходимо собрать сумму на первоначальный взнос – он зависит от общей стоимости квартиры.



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