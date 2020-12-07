Как поступить, если нарушена экосистема прудов?

Гости столицы и москвичи не скрывают своего восторга прогуливаясь рядом с местными прудами, подкармливая уток и любуясь рыбками. Однако если не будет обеспечен должный уход, они зарастут камышами, покрываясь при этом ряской. В таком состоянии они больше напоминают болото. Чтобы не допустить подобное состояние водоемов, необходимо позаботиться о своевременное очистке дна и воды. Это комплекс мероприятий, которые проводятся опытными специалистами. Дилетанты с такой задачей не справятся. Подобный ремонт прудов в Москве особенно нужен водоемам, не имеющих течения и принудительной фильтрации. В таких прудах происходит скопление ила. Рыбки и растения в них погибают, перерабатываясь микроорганизмами. В результате все эти останки оседают и смешиваются с образованным илом. Свойством такой однородной вязкой массы является высокое влагопоглощение. Специалисты называют такой процесс заиливанием. Игнорирование проблемы приведут к негативным изменениям всей экосистемы.

Вода в летний период будет усиленно нагреваться. Это приведет к активному размножению простейших водорослей. А увеличенная растительность снизит уровень кислорода для обитающих в воде рыбок. Продукты распада способствуют развитию патологической микрофлоры. Вода обретает зеленоватый цвет, появляются ужасные болотные запахи, теряется прозрачность. В такой среде декоративные водные растения, рыбы и утки не смогут нормально развиваться. А горожане не захотят дышать всеми этими зловониями, стараясь обходить стороной водоемы.

Очистка дна

Начинается реконструкция прудов с очистки дна. ГУП Соводосток сегодня следит за состоянием более чем 250 столичных водоемов. Для поддерживания их естественной привлекательности, сотрудники компании регулярно проверяют состояние воды. Проводится обследование дна, на основании которых принимаются своевременные меры по устранению обнаруженных проблем. Выполняются такие работы по графику. Главным этапом во время таких работ считается выемка грунта. Такие отходы относятся к пятому классу опасности. Следовательно, по показателям токсичности они ничем не отличаются от обычной почвы. Более того, ил считается настоящей копилкой микро- и макроэлементов. В его содержимом нет токсичных веществ.

После завершения выемки ил вместе с грунтом, песком и торфом используется для выравнивания разных местностей, в том числе и строительных площадок. Визуально заметить изменения, происходящие в водоемах, невозможно. Для этого требуется проведение георадиолокационного исследования. Используется во время подобных изысканий специальное георадарное оборудование. С его помощью специалисты определяют структуру дна. На дно водоема из специального излучателя поступает электромагнитный сигнал. А на мониторах ученые получают отражение со схематическими изображениями. Такой аппарат фиксирует границы слоев, имеющих различные свойства и плотность. Благодаря полученным характеристикам структуры и картинке сотрудники предприятия разрабатывают необходимые мероприятия, параллельно рассчитывая стоимость предстоящих работ.



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