Зеркало Марафон

Сегодня Марафон считается авторитетным европейским букмекером, предоставляющим азартным пользователям высококачественный сервис и всестороннюю поддержку для достижения максимально выгодных результатов. Однако после введения санкций Российского правительства, на территории нашей страны ее деятельность начали ограничивать. Несмотря на это множество российских бетторов предпочитает пользоваться этой платформой, которая предлагает более выгодные условия, чем конкуренты. Но для этого им приходится обходить блокировку официального веб-сайта виртуального букмекера.

Используется в этих целях

, представляющий собой полную копию главного портала. Несмотря на присутствие Марафонбета в черном списке Роскомнадзора бетторы имеют возможность воспользоваться его услугами. Для этого они должны посетить альтернативный ресурс, представляющий собой абсолютную копию основного портала. Это официальное зеркало букмекера, который отличается от официального веб-сайта измененным доменным адресом. Функционал и дизайн полностью повторяет его. Следовательно, бетторы не ощутят никакой разницы, пользуясь зеркалом. Единственное, о чем они должны позаботиться - это поиск актуальной ссылки, ведущей на зеркало.

Пользователи зеркала могут регистрироваться и проходить процедуру авторизации, просматривать Лайв- и прематчевые линии, оформлять любые виды пари, пополнять/выводить выигранные средства, анализировать истории платежей и ставок, взаимодействовать со службой техподдержки и т. д. Зарегистрированным пользователям Марафон ничего не нужно делать. Они могут пользоваться своими игорными счетами, не думая о создании дополнительных профилей на каждом зеркале. Наоборот, такое действие расценивается со стороны администрации, как мультиаккаунтинг и вызовет блокировку каждого подобного аккаунта.

Зеркалом Марафонбет бетторы пользуются не только с целью обхода блокировки, но и во время хакерских атак. Поможет оно при высокой активности пользователей, когда ресурс подвержен чрезмерным нагрузкам или же проводятся технические работы. Для поиска актуального адреса зеркала можно воспользоваться популярными поисковиками. Однако это может привести к негативным последствиям. Вы рискуете попасть на фишинговый или же фальшивый адрес, занимающийся вымогательством денег разными мошенническими способами. Вводя персональную информацию на такой ресурс, они могут попасть в руки злодеев. А вывод средств - это уже формальность, с которой справится даже начинающий пользователь. Лучше искать такие ссылки на тематических веб-сайтах, на которых публикуются обзоры действующих БК. Однако лучше использовать для подобных целей официальные источники. Это прежде всего веб-сайты Марафон, на которых регулярно публикуются актуальные и действующие доменные адреса зеркала.