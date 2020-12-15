Криптовалюты – майнинг или покупка

Биткоин в свое время задал целое новое финансовое направление, которое активно развивается и сегодня. Децентрализованные системы нашли свое применение не только в сфере майнинга крипты. Удобство такой необычной разработки обнаружили для себя крупные корпорации. И пока этот экономический сегмент продолжает развиваться, новые пользователя задаются резонным вопросом: майнить крипту или просто покупать. Совершенно точно сказать, что выгоднее, практически невозможно, ведь во многом выбор зависит от крипты, условий ее майнинга, курса, стабильности, популярности ресурса. В некоторых случаях проще подключиться к облачному серверу и добыть блоки информации, а в других актуален только трейд.

Купить крипту через обменник

Если платформа предлагает обмен на криптовалюту наличных, фиатных денег и других коинов, а также обратный процесс, при этом еще и внушительные резервы – ресурсом определенно стоит пользоваться. Хотя биржи и более масштабны: большой выбор обменных пар, возможность хранения коинов в виртуальном кошельке, иногда меньшие комиссии, для реализации стратегии кратковременных вкладов этот формат конвертации не подходит. Почему специализированный обменник лучше:

круглосуточная работа – это значит, что совершить обмен можно в любое время дня и ночи, вне зависимости от перерывов, выходных и праздников, что актуально для трейдеров;

полуавтоматический режим конвертации – хотя в процессе и участвует сторона ресурса для гарантий безопасности сделки, это все равно не занимает так же много времени, как с биржами, достаточно 10-15 минут;

программы лояльности – хотя регистрация не является необходимым условиям для использования услуг платформы, наличие аккаунта все же предоставляет поощрительные бонусы.

Никаких скрытых или дополнительных комиссий, структура сделки совершенно прозрачна. Главное – найти доверенный, надежный обменный ресурс. Его выделяет простой, лаконичный дизайн, удобный интерфейс.

Современные условия майнинга

Чтобы майнить сегодня, одной только видеокарты недостаточно, нужна полноценная ферма, а еще лучше – интегральные схемы специального назначения (ASIC). Поэтому даже в таком случае стартовый капитал все равно необходим. Сама по себе добыча крипты представляет сбор блоков информации, за которые и выдается вознаграждение. Условия работы могут отличаться в зависимости от выбранной крипты. И если с относительно новыми направлениями все может быть просто, то на добычу Биткоина уйдет много времени, усилий и электроэнергии.