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Криптовалюты – майнинг или покупка
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 15 Декабря 2020, 11:13
Биткоин в свое время задал целое новое финансовое направление, которое активно развивается и сегодня. Децентрализованные системы нашли свое применение не только в сфере майнинга крипты. Удобство такой необычной разработки обнаружили для себя крупные корпорации. И пока этот экономический сегмент продолжает развиваться, новые пользователя задаются резонным вопросом: майнить крипту или просто покупать. Совершенно точно сказать, что выгоднее, практически невозможно, ведь во многом выбор зависит от крипты, условий ее майнинга, курса, стабильности, популярности ресурса. В некоторых случаях проще подключиться к облачному серверу и добыть блоки информации, а в других актуален только трейд.
Купить крипту через обменник
Если платформа предлагает обмен на криптовалюту наличных, фиатных денег и других коинов, а также обратный процесс, при этом еще и внушительные резервы – ресурсом определенно стоит пользоваться. Хотя биржи и более масштабны: большой выбор обменных пар, возможность хранения коинов в виртуальном кошельке, иногда меньшие комиссии, для реализации стратегии кратковременных вкладов этот формат конвертации не подходит. Почему специализированный обменник лучше:
Никаких скрытых или дополнительных комиссий, структура сделки совершенно прозрачна. Главное – найти доверенный, надежный обменный ресурс. Его выделяет простой, лаконичный дизайн, удобный интерфейс.
Современные условия майнинга
Чтобы майнить сегодня, одной только видеокарты недостаточно, нужна полноценная ферма, а еще лучше – интегральные схемы специального назначения (ASIC). Поэтому даже в таком случае стартовый капитал все равно необходим. Сама по себе добыча крипты представляет сбор блоков информации, за которые и выдается вознаграждение. Условия работы могут отличаться в зависимости от выбранной крипты. И если с относительно новыми направлениями все может быть просто, то на добычу Биткоина уйдет много времени, усилий и электроэнергии.
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