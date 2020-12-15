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Как хранить биткоин?
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 15 Декабря 2020, 11:14
Вопрос хранения денежных средств очень важен всегда и при разных обстоятельствах. Биткоин является криптовалютой, с помощью которой можно совершать покупки через интернет с самой минимальной и устойчивой комиссией. В связи с тем, что криптовалюта стала очень популярна, возник вопрос хранения этих виртуальных средств.
Что такое криптовалютный кошелек?
Владелец таких денег может распоряжаться ними в любых обстоятельствах, и без вмешательства посторонних он может перевести биткоин в рубли на карту из любой точки мира. Но до совершения этой операции валюта хранится в специальном виртуальном кошельке. Он является аналогом обычного кошелька, который мы можем потрогать руками, только виртуальным. Открыть его можно с помощью специального кода-адреса. Вывести деньги с него несложно. Также здесь можно отслеживать все операции, которые совершаются с валютой. Ключ от такого программного кошелька, который сохраняется на гаджете, не стоит доверять кому-то, ведь такое действие может привести к потере всех денег. Есть еще интернет-кошелек, и ключ от него хранится на отдаленных серверах.
Виды кошельков для хранения биткоинов
Разработано несколько видов кошельков с разными моделями безопасности. К самым популярным относятся:
Следует подходить основательно к выбору средства хранения биткоинов, ведь от этого зависит сохранность денег на счету.
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