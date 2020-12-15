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Как хранить биткоин?

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Бизнес — 15 Декабря 2020, 11:14

Вопрос хранения денежных средств очень важен всегда и при разных обстоятельствах. Биткоин является криптовалютой, с помощью которой можно совершать покупки через интернет с самой минимальной и устойчивой комиссией. В связи с тем, что криптовалюта стала очень популярна, возник вопрос хранения этих виртуальных средств.

Что такое криптовалютный кошелек?

Владелец таких денег может распоряжаться ними в любых обстоятельствах, и без вмешательства посторонних он может перевести биткоин в рубли на карту из любой точки мира. Но до совершения этой операции валюта хранится в специальном виртуальном кошельке. Он является аналогом обычного кошелька, который мы можем потрогать руками, только виртуальным. Открыть его можно с помощью специального кода-адреса. Вывести деньги с него несложно. Также здесь можно отслеживать все операции, которые совершаются с валютой. Ключ от такого программного кошелька, который сохраняется на гаджете, не стоит доверять кому-то, ведь такое действие может привести к потере всех денег. Есть еще интернет-кошелек, и ключ от него хранится на отдаленных серверах.

Виды кошельков для хранения биткоинов

Разработано несколько видов кошельков с разными моделями безопасности. К самым популярным относятся:

  • Кошельки онлайн. В них легко можно войти с любого устройства, к которому подключается быстрый интернет. Можно легко перечислить деньги и рассчитаться за покупку, дополнительно не вводя никаких паролей. Но этот кошелек не считается надежным, так как войти в него несложно и можно украсть деньги.
  • Мобильный кошелек. В обращении с ним нет никаких сложностей. Достаточно, чтобы он был установлен на телефон или планшет. Но не рекомендуют хранить в таком кошельке слишком большие суммы денег.
  • Бумажные. Это набранная копия личного и публичного кода доступа. Сейчас такой документ имеет вид QR-кода, который достаточно отсканировать, чтобы воспользоваться своими биткоинами. Традиционно создается два вида таких ключей. Одни из них сканируют, когда получают деньги, а другие – когда переводят деньги.
  • Аппаратный кошелек биткоинов – это самый надежный кошелек. По виду он напоминает флэшку. Даже если его украдут, то он будет защищен кодом, который подобрать не смогут.
  • Десктопный. Такой вид еще разделяют на тонкий кошелек и толстый. Последним можно воспользоваться в случае скачивания всех программ, которые связаны с работой биткоина, а тонкий не требует такой процедуры, но он и менее защищен от злоумышленников.

Следует подходить основательно к выбору средства хранения биткоинов, ведь от этого зависит сохранность денег на счету.



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