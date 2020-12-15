Чем заняться на новогодние каникулы во время пандемии COVID-19 в Москве?

Москва огромный мегаполис, в котором очень тяжело не найти, что делать. Ведь на каждом углу тебя окружают красивые магазины, ярмарки, катки, спа-салоны, парки, торговые центры и многое другое. Однако при наступлении пандемии, мы сомневаемся в каждом шаге и в каждом месте, куда идем. Сходить куда-то хочется, особенно во время каникул и праздников, но что открыто и куда можно? Хорошей для всех нас новостью является то, что, несмотря на многие запреты, в связи с COVID-19, в Москве все еще есть куда сходить. Также, есть много шансов отметить Новогоднюю ночь не в стенах своего дома. Сегодня мы и расскажем о местах, которые будут работать в Москве на новогодние каникулы.

Ну а, что делать 1 января?

1 января это особенная дата, которую порой сложно вспомнить и на этот день редко кто планирует какую-либо активность. Очевидно, многие будут отсыпаться после празднований, ведь была целая ночь с кучей эмоции, еды и алкоголя. При всем при том, родители поймут друг друга, что ни смотря на всю вашу усталость, детей надо чем-то занять и первого января. Тут и возникает вопрос, как провести новогодние праздники с детьми, а особенно первое января? Если взрослые найдут себе занятие, то дети должны веселиться на свои каникулы. Даже во время пандемии можно найти много занятии. Чтобы вы не искали, мы подготовили для вас статью «ТОП-15 мест, куда сходить на новогодние праздники с детьми в Москве». В этой статье вы точно найдете вариант досуга для своих детей, и в некоторых случаях даже вы не останетесь равнодушными.

Развлечения на свежем воздухе

Первого января, да и вообще во время новогодней суматохи, стоит понимать, что самое ценное это время, проведенное на свежем воздухе. Стоит найти время, и посетить мероприятия под открытым небом. Первое из них это каток, в Москве он работает в обычном режиме на центральной площади, на ВДНХ, в парке Горького. Каток это прекрасное совмещение полезного и веселого развлечения для взрослых и детей. Ведь после него все будут уставшие, с красными щеками, но очень счастливые. Не стоит забывать о мерах безопасности, когда пойдете кататься, сейчас они крайне важны. Второе это, конечно же, прогулка, и обязательно через центр Красной площади. Как ни говори, а остаться без фотографии с елочкой в центре, никак нельзя.

Театр и елка

Театр это превосходное место, в котором можно получить неописуемо большое количество положительных эмоций. Актеры в сегодняшнее время особенно вдохновлены на работу, и выкладываются на полную, а это в свою очередь очень положительно сказывается на общем впечатлении о спектакле. Пожалуй, одни из самых интересных мероприятий, которые можно посетить в Москве это мюзикл «Три мушкетера», он будет проходить в музыкальном театре под руководством Г. Чихачева. Спектакль «Сердце не камень», ожидаемый в малом театре, а так же спектакль «Три медведя», который так же пройдет в театре Г. Чихачева. Последний спектакль в большей мере для детей, однако, родителей равнодушными он не оставит. Очень важно отметить, что когда вы идете в театр, вы делаете доброе дело, ведь это огромная поддержка, таким заведениям, потому что люди остались почти без основного места работы. Главное не забыть приобрести билеты заранее, ведь залы могут быть заполнены только на 25% из-за пандемии. Не стоит забывать, что в прекрасном городе Москва на больших площадях везде стоят новогодние и украшения и елочки. Вам со всей семьей стоит посетить каждую из них, гуляя по одному из самых больших городов мира.

Активности

В эти праздники хочется особенно развлечь себя какой-либо активностью. Во-первых, не стоит забывать, что все кафе и рестораны остаются открытыми, поэтому вы с радостью можете порадовать себя и своих близких, сходив в свой любимый ресторан. Правда, стоит учитывать, что все они работают до 23:00. Но, что делать тогда в новогоднюю ночь? Многие из ресторанов предлагают очень интересное решение, отметить Новый год по времени Владивостока в ресторане, не нарушая запреты пандемии. Интересно, не правда ли? Во-вторых, можно сходить в ночной клуб, конечно, кто-то может и расстроится, но его нужно покинуть также в 23:00. В-третьих, не стоит забывать и об активности на свежем воздухе. Так как все подробности мы уже описали ранее, задерживаться на этом пункте не будем.

Заключение

Глядя на ситуацию во всем мире на сегодняшний день, можно сказать, что как спасение утопающих дело рук самих утопающих, так и настроение людей полностью зависит от них самих. Самое главное в хорошем досуге, это хороший настрой и родные люди, которые находятся рядом. Поэтому нашим пожеланием вам будет, отдохните, сходите на свежий воздух, получите новый опыт и новые эмоции. Гарантируем, что ваше плохое настроение не выдержит такого натиска радости и приключений.