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Виды фигурных памятников

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Бизнес — 23 Декабря 2020, 11:00

Когда любимый человек уходит из жизни, в нашей жизни остается пустота, которая неизмеримо огромна. После поминальной службы и последующего захоронения на кладбище остается безымянная могила, которая нуждается в надгробии. Дизайн надгробий — это способ установить визуальную связь с тем, по которому мы так сильно скучаем.

После того как насыпь земли на могиле оседает, обычно через несколько месяцев после захоронения, трапециевидного или другого вида фигурного памятника становится достаточно, чтобы обозначить могилу человека. Мемориальные или монументальные каменщики вырезают их из нескольких разных типов твердого камня и устанавливают, или «фиксируют», над могилой. Помимо имени человека и дат его жизни, на надгробиях обычно есть эпитафия, отражающая то, что они значили для своей семьи.

Идеи для дизайна надгробий

Дизайн надгробий, как правило, отражает личность человека, чью могилу они должны отметить. Если человек был большим любителем природы, поверьте, существуют проекты фигурных надгробий, которые содержат мотивы на открытом воздухе, такие как вечнозеленые растения или горный пейзаж. Также природном ключе дизайна надгробий присутствуют многочисленные цветочные узоры, полученные из таких популярных цветов, как розы, кизил, лилии и тюльпаны.

Цветочные орнаменты надгробий очень популярны в современной русской культуре. Каждый цветок имеет символическое значение, и по этой причине они выбраны для украшения мемориала любимого человека.

Вы можете рассмотреть различные варианты оформления памятника, используя в проекте следующие варианты или технику:

● выбор подходящего размера памятника;

● цвет гранита и варианты ваз;

● выбор осмысленного дизайна;

● персонализация.

Если религия играла большую роль в жизни человека, существует множество дизайнов надгробий на религиозную тематику. Если религия не представлена среди доступных рисунков надгробий, то любой рисунок может быть подчеркнут с помощью религиозных эмблем и символов.

Персонализация надгробия

После того как вы остановились на дизайне надгробия, теперь стоит задача персонализировать надгробие. Обычно имя человека и даты его жизни выгравированы или отлиты на надгробии в зависимости от материала.

Эмблемы и символы обычно имеют размер 3-4 дюйма и могут быть отлиты на бронзовом надгробии или подвергнуты пескоструйной обработке на гранитном надгробии. Эмблемы бывают самых разных предметов, таких как животные, цветы, религиозные иконы, военные документы, спорт, музыка и всевозможные транспортные средства, и это лишь некоторые из них. Их цель — еще больше подчеркнуть памятник человеку, которому они предназначены.

Прежде чем приступить к созданию готового продукта, целесообразно сначала набросать план дизайна надгробия или попросить компанию по изготовлению памятников, которая обрабатывает ваш заказ. Это дает вам возможность посмотреть работу, которую предстоит создать, и внести любые изменения, пока не стало слишком поздно. Большинство продавцов памятников предложат вам эту дополнительную услугу бесплатно.



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