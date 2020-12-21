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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 21 Декабря 2020, 11:55
Мошенник Давид
Qiwi карта 4890494733255475
Ю.Мани 4100115143883222
Сбербанк 5469 5500 4310 8072 на Alina Mazepova
WM Z287127250818
Представляется менеджером по гивам, после оплаты скрывается.
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