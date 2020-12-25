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Публикация в РИНЦ для научных сотрудников
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Бизнес — 25 Декабря 2020, 09:22
Предоставление отчета НИР кафедры считается важной частью аккредитации высшего учебного заведения. В нем фиксируются результаты исследований в виде публикаций в рекомендованных научных изданиях, участие в конференциях, а также количество написанных учебных пособий, защищенных дипломных работ бакалавров и магистерских диссертаций.
В отчеты преподавателей вузов, которые предоставляются каждый год, указывают подробную информацию об активности отражения деятельности в открытых печатных и электронных источниках. Теперь для подтверждения выполненной работы за отчетный период преподавателю требуется опубликовать статью в журнале РИНЦ. Необходимо предоставить подробные сведения о содержании и цитировании, которые и составят полную картину о научно-исследовательской деятельности.
Что входит в отчет по НИР?
Информация об активности включает в себя:
SPIN-код – это персональный ID автора работ в информационной базе «Science Index», данные из которой сформированы на основе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ).
Чтобы получить данный код и стать автором, необходимо перейти на портал библиотеки «eLibrary» и зарегистрироваться в сервисе. По завершении регистрации пользователь получает на e-mail письмо со ссылкой об активации созданного аккаунта. Через некоторое время будет проведена проверка заявки со стороны специалистов РИНЦ для присвоения работам авторства.
Наукометрические показатели
Импакт-фактор показывает среднее количество цитирований в каждой статье за определенный период времени (2 года с момента публикации). Усредненный коэффициент, импакт-фактор журналов, в которых были публикации, рассчитывается на основе показателя цитирований, имеющих библиографические описания в РИНЦ. С ним связан и Индекс Хирша, который вычисляется из цитирования n статей в общем количестве статей (коэффициент N) минимум по n раз каждая, при том условии, что оставшиеся публикации, (разница между значениями N и n) имеют не превышающее n раз количество цитирований.
Стоит отметить, что публикация научной работы в изданиях, входящих в РИНЦ, с соблюдением правил оформления обеспечит ей высокий рейтинг, а автору позволит повысить исследовательский статус.
Отчет позволяет подвести итоги работы преподавателя за истекший с момента предыдущего отчета или начала работы период, из которого можно сделать вывод о поощрении, необходимости повышения квалификации, перспективах продления трудового соглашения с вузом.
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