Публикация в РИНЦ для научных сотрудников

Предоставление отчета НИР кафедры считается важной частью аккредитации высшего учебного заведения. В нем фиксируются результаты исследований в виде публикаций в рекомендованных научных изданиях, участие в конференциях, а также количество написанных учебных пособий, защищенных дипломных работ бакалавров и магистерских диссертаций.

В отчеты преподавателей вузов, которые предоставляются каждый год, указывают подробную информацию об активности отражения деятельности в открытых печатных и электронных источниках. Теперь для подтверждения выполненной работы за отчетный период преподавателю требуется опубликовать статью в журнале РИНЦ. Необходимо предоставить подробные сведения о содержании и цитировании, которые и составят полную картину о научно-исследовательской деятельности.

Что входит в отчет по НИР?

Информация об активности включает в себя:

SPIN-код автора публикаций;

Число статей автора в журналах РИНЦ, имеющие описания в РИНЦ на момент дачи отчета;

Импакт-фактор научных изданий и других источников, в которых зафиксированы статьи;

Индекс Хирша.

SPIN-код – это персональный ID автора работ в информационной базе «Science Index», данные из которой сформированы на основе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ).

Чтобы получить данный код и стать автором, необходимо перейти на портал библиотеки «eLibrary» и зарегистрироваться в сервисе. По завершении регистрации пользователь получает на e-mail письмо со ссылкой об активации созданного аккаунта. Через некоторое время будет проведена проверка заявки со стороны специалистов РИНЦ для присвоения работам авторства.





Наукометрические показатели

Импакт-фактор показывает среднее количество цитирований в каждой статье за определенный период времени (2 года с момента публикации). Усредненный коэффициент, импакт-фактор журналов, в которых были публикации, рассчитывается на основе показателя цитирований, имеющих библиографические описания в РИНЦ. С ним связан и Индекс Хирша, который вычисляется из цитирования n статей в общем количестве статей (коэффициент N) минимум по n раз каждая, при том условии, что оставшиеся публикации, (разница между значениями N и n) имеют не превышающее n раз количество цитирований.

Стоит отметить, что публикация научной работы в изданиях, входящих в РИНЦ, с соблюдением правил оформления обеспечит ей высокий рейтинг, а автору позволит повысить исследовательский статус.

Отчет позволяет подвести итоги работы преподавателя за истекший с момента предыдущего отчета или начала работы период, из которого можно сделать вывод о поощрении, необходимости повышения квалификации, перспективах продления трудового соглашения с вузом.