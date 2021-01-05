Одним из самых романтичных и нежных праздников весны, да и всего года, считается Международный женский день. Это праздник цветов, шампанского и воздушных шариков.

Воздушные шары на 8 Марта — сделайте женщинам незабываемый праздник

В канун Восьмого Марта мужчины решают, как поздравить дам и что подарить дорогим им женщинам, чтобы это было сказочно и незабываемо. В ход идут цветы, ювелирные украшения, кто-то дарит автомобили, телефоны и многое другое. Но для полного погружения в праздничную атмосферу нужно использовать воздушные шары на 8 Марта.

Ведь какой праздник обходится без латексных сфер, поблескивающих на свету, или гелиевых сердец, стремящихся улететь ввысь? Женщины очень часто сентиментальны, и дуэт шариков с цветами обязательно оставит след в сердце каждой.

Как правильно подобрать воздушные шары на 8 Марта?

От качества композиции к празднику будет зависеть уровень милоты и красоты поздравления. Ведь можно надуть несколько шариков, которые будут лениво «висеть» на ленточке, а можно создать произведение искусства, например, сделав связку в виде цифры восемь. Можно также купить готовый шарик-цифру, накачав его гелием и разместив в спальне, а вокруг раскидать множество простых круглых шаров, или веселых смайлов. А если поздравление будет происходить вечером или в темной комнате, светящиеся шары — отличный вариант.

Многие молодые девушки любят смотреть мультфильмы, и на этом тоже можно сыграть, планируя поздравление. Ведь на рынке вдоволь аэропродукции в форме любимых мультипликационных героев, персонажей сказок. Запустите под потолок гелиевые шары пастельных тонов, расставьте по углам фонтаны из золотых и алых сердец, купите букеты из аэропризнаний в любви, с принтами и пожеланиями — главное в этом деле проявить немного креатива, отталкиваясь от привычек, пожеланий и увлечений представительницы прекрасного пола, для которой готовится поздравление.

Где в Москве купить шары на 8 Марта?

Для покупки этих маленьких, но важных помощников организаторов торжества, можно сходить в один из ТРЦ. В Москве, как и в любом другом большом городе, их в достатке. Второй по порядку, но по эффективности, безусловно, первый вариант — заказать через интернет. Преимуществом такого способа является большой выбор, возможность приобрести товар из дома, заказав при этом доставку. Сделать это в Москве и области можно, к примеру, через сервис Air-Smile. Также, есть много магазинов, занимающихся продажей праздничных украшений, в том числе воздушных шариков.