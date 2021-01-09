Лопата – незаменимый инструмент, который используется для работы с сыпучими материалами и с грунтом. Ее основными элементами являются рукоятка и совок. Одни модели предназначены для работы в саду и огороде, вторые – для погрузочно-разгрузочных задач (например, для щебня, песка, зерна, угля), а третьи – для снега. Также в отдельную категорию стоит отнести малогабаритные модели, предназначенные для автомобилей или туристических походов. Они легко собираются и занимают минимум места. Приобрести лопаты оптом предлагает интернет-магазин «Агро-Инвест».

Виды и материалы производства лопат

Современные лопаты представлены несколькими видами. Рассмотрим наиболее популярные:

Штыковая. Универсальный вариант. С его помощью можно проводить абсолютно любые работы, например, вскапывать ямы, делать грядки, перерезать корни и перерабатывать твердую почву. Для инструмента характерно: высокий уровень прочности, износостойкость, небольшой вес.

Совковая. Ее рабочая часть напоминает глубокий ковш прямоугольной формы. Таким инструментом удобно копать сыпучие грунты, песок, вязкие материалы. Но для твердых грунтов он не подходит. Купить лопаты оптом вы можете в интернет-магазине «Агро-Инвест».

«Американка». Имеет изогнутый черенок и лезвие. По форме напоминает ложку. Инструмент очень удобный в работе, пользователю не приходится с ним лишний раз наклоняться.

Для земляных работ. Имеет заостренную форму и удлиненное лезвие. Подходит для копания траншей, ям.

Автомобильная. Компактная модель, длина которой не превышает 1 м. Ручка производится из пластика. С помощью инструмента легко и быстро можно очищать снег или грязь.

Что касается материала производства ковша лопаты, то это могут быть: высокопрочная и долговечная сталь, износоустойчивый и стойкий к коррозии алюминий, легкий и комфортный в работе пластик. А для рукоятки используются дерево, алюминий, пластик, сталь, углепластик. Качественные лопаты оптом от производителя покупайте в Агро-Инвест.

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