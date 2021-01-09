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Виды и материалы производства лопат

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Бизнес — 9 Января 2021, 09:21

Лопата – незаменимый инструмент, который используется для работы с сыпучими материалами и с грунтом. Ее основными элементами являются рукоятка и совок. Одни модели предназначены для работы в саду и огороде, вторые – для погрузочно-разгрузочных задач (например, для щебня, песка, зерна, угля), а третьи – для снега. Также в отдельную категорию стоит отнести малогабаритные модели, предназначенные для автомобилей или туристических походов. Они легко собираются и занимают минимум места. Приобрести лопаты оптом предлагает интернет-магазин «Агро-Инвест».

Виды и материалы производства лопат

Современные лопаты представлены несколькими видами. Рассмотрим наиболее популярные:

  • Штыковая. Универсальный вариант. С его помощью можно проводить абсолютно любые работы, например, вскапывать ямы, делать грядки, перерезать корни и перерабатывать твердую почву. Для инструмента характерно: высокий уровень прочности, износостойкость, небольшой вес.
  • Совковая. Ее рабочая часть напоминает глубокий ковш прямоугольной формы. Таким инструментом удобно копать сыпучие грунты, песок, вязкие материалы. Но для твердых грунтов он не подходит. Купить лопаты оптом вы можете в интернет-магазине «Агро-Инвест».
  • «Американка». Имеет изогнутый черенок и лезвие. По форме напоминает ложку. Инструмент очень удобный в работе, пользователю не приходится с ним лишний раз наклоняться.
  • Для земляных работ. Имеет заостренную форму и удлиненное лезвие. Подходит для копания траншей, ям.
  • Автомобильная. Компактная модель, длина которой не превышает 1 м. Ручка производится из пластика. С помощью инструмента легко и быстро можно очищать снег или грязь.

Что касается материала производства ковша лопаты, то это могут быть: высокопрочная и долговечная сталь, износоустойчивый и стойкий к коррозии алюминий, легкий и комфортный в работе пластик. А для рукоятки используются дерево, алюминий, пластик, сталь, углепластик. Качественные лопаты оптом от производителя покупайте в Агро-Инвест.

За качественным инвентарем обращайтесь в интернет-магазин «Агро-Инвест»

Сайт производителя лопат «Агро-Инвест» предлагает ознакомиться со всем ассортиментом и оформить заказ. Каждый месяц мы изготавливаем больше 250 000 изделий. Наша компания гарантирует высокое качество любого товара, его надежность и долговечность. Доставка заказов осуществляется во все регионы России. У нас действуют вполне доступные цены.

Хотим заметить, что мы принимаем заказы от 50 000 рублей.



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