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Протезирование зубов

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Бизнес — 11 Января 2021, 15:19

Часто зубы не подлежат лечению и требуют срочного удаления. Зубной ряд может быть разрушен из-за разных травм или иных факторов. Все это приводит к потере зубов. Ошибочно думать, что в подобных ситуациях мы имеем дело лишь с эстетическим дефектом, который устраняется лишь по желанию пациента. Даже если отсутствует один зуб, на соседние нагрузка увеличивается. Со временем это приводит к искривлению прикуса, быстрому истиранию эмали и появлению нарушений височно-челюстного сустава. Благодаря современным методам протезирования зубов возможно решение проблем разной сложности

Стоматологическая клиника DentaGuard предлагает протезирование зубов https://dentaguard.ru с использованием современных достижений, технологий и материалов. Манипуляции по протезированию доступны по наиболее конкурентным тарифам по всей столице. Кроме этого пациенты могут воспользоваться здесь рассрочкой. Общую сумму можно разбить на несколько частей. Также в клинике доступны другие бонусы и скидки. DentaGuard предлагает различные виды протезирования. Зубные протезы бывают несъемными или же съемными. Съемные протезы изготавливаются по устаревшей технологии из пластинок, которые постоянно предательски выпрыгивают изо рта. Однако, благодаря огромному шагу, который был сделан в стоматологической отрасли, съемные образцы надеваются на десны и крепятся надежно. Отличается такой метод сравнительно низкой стоимостью. Поэтому для пациентов преклонного возраста подобные протезы являются наиболее доступными и подходящими.

Бюгельные протезы также считаются отличным вариантом замещения отсутствующего зубного ряда. В качестве опор для таких протезов используются сохранившиеся корни. Их может быть несколько. В случае их отсутствия стоматологи используют специальные вкладки. В DentaGuard используются протезы новейшего поколения. Они не имеют неба. Такой протез не натирает слизистую и не перекрывает вкусовые рецепторы. Это удобные, компактные и легкие изделия. Подходит метод для пациентов любой возрастной категории. Еще одним преимуществом таких протезов считается отсутствие необходимости их снятия перед сном.

В качестве опор для будущих протезов используются современные импланты. Это титановые корни, которые искусственно вживаются в челюсть человека. Они восполняют функциональную и эстетическую роль натуральных корней. Метод протезирования выбирается индивидуально. Высококвалифицированные стоматологи DentaGuard внимательно изучат существующие проблемы и подберут наиболее подходящий метод в любом конкретном случае. Выбор метода зависит от здоровья и бюджета пациента. У некоторых людей аллергия на разные материалы для имплантации. Необходимо понимать, что протезирование - услуга достаточно дорогая. Однако стоматологическая клиника предлагает наиболее доступные расценки, а также возможность рассрочки. Благодаря этому пациенты смогут поставить подходящий протез без больших финансовых издержек.

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