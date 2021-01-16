Многие люди, у которых имеется техника, оборудование или какие-либо стройматериалы, задаются вопросом: «Как уберечь имущество от негативных внешних факторов?». Ответ прост – с помощью пологов и тентов. Это высокопрочные покрытия, которые производятся из ПВХ, брезента, тарпаулина, оксфорда. Они легко выдерживают суровый российский климат (стойкие к ультрафиолету и скачкам температуры). Большой выбор тентов и пологов вы найдете в компании «Тентер».

Из чего производят тенты и пологи?

Пологи имеют широкую сферу применения: грузоперевозки, сельское хозяйство, строительство, дорожные работы, ландшафтный дизайн, активный отдых и прочие. Также с их помощью делают беседки при выездной торговле или мероприятиях на свежем воздухе.

Купить тенты и пологи можно из таких материалов:

ПВХ. Состоит из нейлоновых, капроновых, лавсановых нитей, а сверху имеет ПВХ-покрытие. Этот материал легко растягивается, потому стойкий на разрыв. Он длительный период времени сохраняет первоначальный вид, не портится под воздействием влаги или солнца. Тент не требует особого ухода – достаточно использовать щетку и моющие средства.

Брезент. Натуральная ткань, состоящая из льна или хлопка, с добавлением джута. Для нее применяется водоотталкивающая и огнеупорная пропитки. Тент привлекает высокой прочностью, стойкостью к механическим воздействиям, воздухопроницаемостью, длительным сроком службы.

Оксфорд. Отличается уникальным переплетением нитей, чем напоминает рогожку. В качестве сырья применяются волокна полиэстера или нейлона. Тенты из оксфорда не промокают, отталкивают грязь, простые в уходе.

Тарпаулин. Достаточно новый материал, который производится из длинных полиэтиленовых лент. Обе стороны ламинируются полиэтиленом. Тент из тарпаулина представлен в зеленом и синем цветах. Ему характерна невысокая цена, формоустойчивость, малый вес, эластичность, паро- и водонепроницаемость, долговечность.

Купить пологи и тенты в Москве из любых материалов стоит в ПК «Тентер».

Что предлагает наша компания?

Почему вам стоит обратиться в магазин тентов в Москве «Тентер»? Потому что мы самостоятельно изготавливаем продукцию, учитывая все нужды и пожелания заказчиков. Наши укрывные материалы используются для защиты как небольших грузов, так и крупногабаритных конструкций. Их срок службы составляет не менее 8 лет. Гарантии качества предоставляются! Закажите доставку тентов и пологов в любую точку страны.