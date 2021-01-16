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Из чего производят тенты и пологи?
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 16 Января 2021, 19:58
Многие люди, у которых имеется техника, оборудование или какие-либо стройматериалы, задаются вопросом: «Как уберечь имущество от негативных внешних факторов?». Ответ прост – с помощью пологов и тентов. Это высокопрочные покрытия, которые производятся из ПВХ, брезента, тарпаулина, оксфорда. Они легко выдерживают суровый российский климат (стойкие к ультрафиолету и скачкам температуры). Большой выбор тентов и пологов вы найдете в компании «Тентер».
Из чего производят тенты и пологи?
Пологи имеют широкую сферу применения: грузоперевозки, сельское хозяйство, строительство, дорожные работы, ландшафтный дизайн, активный отдых и прочие. Также с их помощью делают беседки при выездной торговле или мероприятиях на свежем воздухе.
Купить тенты и пологи можно из таких материалов:
Купить пологи и тенты в Москве из любых материалов стоит в ПК «Тентер».
Что предлагает наша компания?
Почему вам стоит обратиться в магазин тентов в Москве «Тентер»? Потому что мы самостоятельно изготавливаем продукцию, учитывая все нужды и пожелания заказчиков. Наши укрывные материалы используются для защиты как небольших грузов, так и крупногабаритных конструкций. Их срок службы составляет не менее 8 лет. Гарантии качества предоставляются! Закажите доставку тентов и пологов в любую точку страны.
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