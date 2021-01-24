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Швейная машинка или швейно-вышивальная модель?
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Бизнес — 24 Января 2021, 19:07
Правильно выбранная швейная машинка сэкономит время во время выполнения текущих операций, даст гарантию максимального качества ремонта, шитья одежды. Не обязательно выбирать самую дорогую модель – в продаже достаточно агрегатов на любой вкус и бюджет. Рассмотрим основные особенности, разновидности оборудования, расскажем, чем швейно-вышивальная машинка отличается от обычной.
Категории техники
Оборудование для шитья бывает:
Швейно-вышивальные агрегаты выделяются в отдельную категорию. Они имеют микропроцессорное управление, вышивальный блок подключается отдельно. Обрабатываемая ткань закрепляется в пяльцах, механизм привода пялец получает рабочие команды от ПК и начинает перемещать ткань с учетом выбранной программы. После завершения рабочей операции машинка останавливается, заправляет нитку другого цвета, и процесс продолжается.
Вышивальная или обычная?
Все зависит от ваших целей и задач. Если планируете использовать машинку для шитья, ремонта, создания красивых разноцветных узоров, остановитесь на швейно-вышивальной модели. Тем пользователям, которым вышивка не интересна, будет достаточно обычной машинки. Напоминаем, что чем больше умеет техника, тем дороже она стоит.
Механические и электронные модели: тонкости выбора
Механические машинки – самый простой, недорогой и надежный тип. Перечень выполняемых швов наносится на переднюю панель, для выбора нужного варианта пользователю достаточно повернуть колесо. После установки необходимых регулировок можно будет начинать шитье. Заправка нижней, верхней нитей простая и быстрая, выбор декоративных, функциональных швов большой.
Электронные или компьютерные машинки максимально автоматизированы, удобны в работе, но и стоимость будет выше. За управление текущими операциями отвечает электронный блок. Ножной педали нет, вместо нее предусмотрены кнопки старта и стопа. Скорость выполнения рабочих операций регулируется с применением ползунка. В премиальных моделях обычно есть мотор постоянного тока. Компьютерные машинки подключают к ПК, синхронизация нужна для частичного либо полного управления вышивальными, швейными операциями.
И последнее – оверлок
Если швейно-вышивальная машина позволяет создавать красивые вышитые узоры, то оверлок нужен для создания трикотажных швов, шитья двойными иглами и в обратном направлении, пришивания пуговиц, выполнения оверлочных строчек. Машинки с оверлоками выполняют дополнительные операции – обрезают, обметывают и шьют одновременно. Самый популярный тип – трехниточный шов, но есть модели, рассчитанные на 2-10 нитей. Оверлок нужен далеко не всем, ориентируйтесь на особенности рабочих операций и доступный бюджет.
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