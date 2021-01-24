24
января 2021
воскресенье
 
Главная  /  Бизнес  /  Швейная машинка или швейно-вышивальная модель?

Швейная машинка или швейно-вышивальная модель?

Новости вашего района

Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Балашиха Железнодорожный Реутов
городской округ
Домодедово
городской округ
Дубна
городской округ
Химки
городской округ
Волоколамский район
Воскресенский район
Дмитровский район
Егорьевский район
Зарайский район
Истринский район
Каширский район
Клинский район
Коломенский район
Красногорский район
Ленинский район
Лотошинский район
Луховицкий район
Люберецкий район
Можайский район
Мытищинский район
Наро-Фоминский район
Ногинский район
Одинцовский район
Озерский район
Орехово-Зуевский район
Павлово-Посадский район
Подольский район
Пушкинский район
Раменский район
Рузский район
Сергиево-Посадский район
Серебряно-Прудский район
Серпуховский район
Солнечногорский район
Ступинский район
Талдомский район
Чеховский район
Шатурский район
Шаховский район
Щелковский район

Online-интервью

Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 24 Января 2021, 19:07

Правильно выбранная швейная машинка сэкономит время во время выполнения текущих операций, даст гарантию максимального качества ремонта, шитья одежды. Не обязательно выбирать самую дорогую модель – в продаже достаточно агрегатов на любой вкус и бюджет. Рассмотрим основные особенности, разновидности оборудования, расскажем, чем швейно-вышивальная машинка отличается от обычной.

Категории техники

Оборудование для шитья бывает:

  • промышленным – такие установки имеют узкую специализацию, отличную производительность, хорошую стойкость к износу, но они дорогие, громоздкие, шумные;
  • бытовым – предназначено для дома, более простых задач, простое в управлении, доступное.

Швейно-вышивальные агрегаты выделяются в отдельную категорию. Они имеют микропроцессорное управление, вышивальный блок подключается отдельно. Обрабатываемая ткань закрепляется в пяльцах, механизм привода пялец получает рабочие команды от ПК и начинает перемещать ткань с учетом выбранной программы. После завершения рабочей операции машинка останавливается, заправляет нитку другого цвета, и процесс продолжается.


Вышивальная или обычная?

Все зависит от ваших целей и задач. Если планируете использовать машинку для шитья, ремонта, создания красивых разноцветных узоров, остановитесь на швейно-вышивальной модели. Тем пользователям, которым вышивка не интересна, будет достаточно обычной машинки. Напоминаем, что чем больше умеет техника, тем дороже она стоит.

Механические и электронные модели: тонкости выбора

Механические машинки – самый простой, недорогой и надежный тип. Перечень выполняемых швов наносится на переднюю панель, для выбора нужного варианта пользователю достаточно повернуть колесо. После установки необходимых регулировок можно будет начинать шитье. Заправка нижней, верхней нитей простая и быстрая, выбор декоративных, функциональных швов большой.

Электронные или компьютерные машинки максимально автоматизированы, удобны в работе, но и стоимость будет выше. За управление текущими операциями отвечает электронный блок. Ножной педали нет, вместо нее предусмотрены кнопки старта и стопа. Скорость выполнения рабочих операций регулируется с применением ползунка. В премиальных моделях обычно есть мотор постоянного тока. Компьютерные машинки подключают к ПК, синхронизация нужна для частичного либо полного управления вышивальными, швейными операциями.

И последнее – оверлок

Если швейно-вышивальная машина позволяет создавать красивые вышитые узоры, то оверлок нужен для создания трикотажных швов, шитья двойными иглами и в обратном направлении, пришивания пуговиц, выполнения оверлочных строчек. Машинки с оверлоками выполняют дополнительные операции – обрезают, обметывают и шьют одновременно. Самый популярный тип – трехниточный шов, но есть модели, рассчитанные на 2-10 нитей. Оверлок нужен далеко не всем, ориентируйтесь на особенности рабочих операций и доступный бюджет.



Версия для печати

Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость

Телевидение


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Новости Красноармейска 30.11.2014

Все телеканалы

Радио

С места событий

Информация из первых уст
Все радиостанции московской области

Видео-блоги


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Международный фестиваль спортивного кино "Красногорский"

Все блоги


Облако тегов

41+  Авиаград Жуковский  Аксаков  Альтернатива  Альтернативная газета  Богородские вести  Бронницкие вести  Вести Дубны  Вестник Восточного Подмосковья  Виадук  Видновские вести  Волоколамский край  Волхонка  Воскресенские деловые вести  Вперед (Сергиев Посад)  Вперед (Химки)  Время  Время Чеховское  ГИБДД  Город  Городок  Городские вести  Городской вестник  Городской квартал  Городской ритм  Деловое Одинцово  Деловой прием  Дмитровский вестник  Добрая газета  Долгие Пруды  Егорьевское утро  ЖКХ  Жуковские вести  За новую жизнь  Заря  Звенигородские вести  Земля Подольская  Знамя труда  Искра-ТВ  Истринские вести  Калининградcкая правда  Каширские известия  Ключ  Коломенская правда  Компаньон и Ко  Конференция  Котельники сегодня  Красногорские вести  Красное Знамя  Куйбышевец  Курьер-Инфо  Ленинская Шатура  Лобня  Луховицкие вести  Лыткаринские вести  Люберецкая газета  МИГ  Маленький город  Маяк  Местные вести  Наша Апрелевка  Наше слово  Неделя в Подлипках  Новая жизнь  Новости недели  Новые рубежи  Одинцовская неделя  Олимпиада  Ореховские вести  Основа  Павлово-Посадские известия  По Ярославке  Победа  Подольский рабочий  Призыв  ПроТВинформ  Пульс Ивантеевки  Пушкинский вестник  Пущинская среда  РЖД  Реут  Родники  Своя газета  Север Подмосковья  Сельская Новь  Сенеж  Сергиевские ведомости  Серебряно-Прудский вестник  Серпуховские вести  Слет  События  Совет  Солнечногорский курьер  Сочи  Спорт  Спутник  Ступинская панорама  Угрешские вести  Уполномоченный по правам человека  Утро Вечера Мудренее  Факт  Химкинские новости  Центр города  Черноголовская газета  Чеховский вестник  Шаховские вести  Щербинский вестник  Электрогорские вести  Ярославка - реклама  Ять  аренда  аттракционы  ветераны  взятка  дети  дороги  дума  жилье  завод  земля  игры  инвестиции  интернет  кино  конкурс  космос  марафон  милиция  митинг  молодежь  перестрелка  песня  пожар  праздник  преступление  приставы  рецензии  свинокомплекс  склады  спорт  студенты  суд  театр  терроризм  учителя  хоккей  церковь  школы  школьники  эрудиты 
  ﻿
Погода +1 +3
ночью +1 +3 утром 0 +2
Котировки
USD ЦБ РФ 74,3615 0.9921
EUR ЦБ РФ 90,4087 1.4410

Рекламное агентство
Благотворительные и некоммерческие проекты

Партнеры





































все партнеры 		 
Путешествия своим ходом по Тайланду и не только.