Швейная машинка или швейно-вышивальная модель?

Правильно выбранная швейная машинка сэкономит время во время выполнения текущих операций, даст гарантию максимального качества ремонта, шитья одежды. Не обязательно выбирать самую дорогую модель – в продаже достаточно агрегатов на любой вкус и бюджет. Рассмотрим основные особенности, разновидности оборудования, расскажем, чем швейно-вышивальная машинка отличается от обычной.

Категории техники

Оборудование для шитья бывает:

промышленным – такие установки имеют узкую специализацию, отличную производительность, хорошую стойкость к износу, но они дорогие, громоздкие, шумные;

бытовым – предназначено для дома, более простых задач, простое в управлении, доступное.

Швейно-вышивальные агрегаты выделяются в отдельную категорию. Они имеют микропроцессорное управление, вышивальный блок подключается отдельно. Обрабатываемая ткань закрепляется в пяльцах, механизм привода пялец получает рабочие команды от ПК и начинает перемещать ткань с учетом выбранной программы. После завершения рабочей операции машинка останавливается, заправляет нитку другого цвета, и процесс продолжается.





Вышивальная или обычная?

Все зависит от ваших целей и задач. Если планируете использовать машинку для шитья, ремонта, создания красивых разноцветных узоров, остановитесь на швейно-вышивальной модели. Тем пользователям, которым вышивка не интересна, будет достаточно обычной машинки. Напоминаем, что чем больше умеет техника, тем дороже она стоит.

Механические и электронные модели: тонкости выбора

Механические машинки – самый простой, недорогой и надежный тип. Перечень выполняемых швов наносится на переднюю панель, для выбора нужного варианта пользователю достаточно повернуть колесо. После установки необходимых регулировок можно будет начинать шитье. Заправка нижней, верхней нитей простая и быстрая, выбор декоративных, функциональных швов большой.

Электронные или компьютерные машинки максимально автоматизированы, удобны в работе, но и стоимость будет выше. За управление текущими операциями отвечает электронный блок. Ножной педали нет, вместо нее предусмотрены кнопки старта и стопа. Скорость выполнения рабочих операций регулируется с применением ползунка. В премиальных моделях обычно есть мотор постоянного тока. Компьютерные машинки подключают к ПК, синхронизация нужна для частичного либо полного управления вышивальными, швейными операциями.

И последнее – оверлок

Если швейно-вышивальная машина позволяет создавать красивые вышитые узоры, то оверлок нужен для создания трикотажных швов, шитья двойными иглами и в обратном направлении, пришивания пуговиц, выполнения оверлочных строчек. Машинки с оверлоками выполняют дополнительные операции – обрезают, обметывают и шьют одновременно. Самый популярный тип – трехниточный шов, но есть модели, рассчитанные на 2-10 нитей. Оверлок нужен далеко не всем, ориентируйтесь на особенности рабочих операций и доступный бюджет.