Турецкие колесные опоры: виды, функциональное предназначение, особенности конструкции

Колесные опоры для оборудования – универсальное средство, востребованное в коммунальной, промышленной, складской, бытовой сферах.

Назначение колесных опор

Колесная опора – это ролик или колесо с вилочным креплением для установки на нижнюю часть тележек, платформ, контейнеров. Модуль используют:

в тяжелой промышленности;

складских помещениях;

пищевой промышленности;

торговле;

для медицинской мебели и техники;

мусорных контейнеров;

промышленной и бытовой мебели;

строительного оборудования (вышки, леса).

Характеристики и свойства

Турецкие колеса EMES устанавливают на разные типы оборудования. Эксплуатационные свойства опоры зависят от материала контактного слоя (шинки) колеса. Опоры делают из такого сырья:

полиуретан;

твердая резина;

термопластичная резина;

полипропилен;

чугун;

полиамид.

Важная характеристика изделий – диаметр. Для эксплуатации внутри помещений, на гладких поверхностях, для оборудования небольшого веса выбирают маленькие колеса. Чем больше нагрузка и сложнее поверхность, тем больше диаметр.

Опорные колеса бывают монолитными и шинированными. Первые изготавливают из одного материала: полипропилена, полиамида или нейлона. Во втором случае контактная поверхность ролика закрыта полиуретаном или резиной. Такое решение снижает шум при движении, улучшает ходовые качества. Полиуретановые шинки характеризуются высокой износостойкостью, резиновые лучше поглощают вибрацию.

Разновидности

Конструкция и тип колес зависят от предполагаемой нагрузки, типа напольного покрытия, условий эксплуатации.

Для легкой промышленности

Модели для установки на тележки многоцелевого назначения, ящики для хранения и другие транспортные средства. Шинки изготавливают из резины, полиуретана, чугуна, нейлона, бакелита, термопластичной резины. Грузоподъемность: от 60 до 230 кг.

Для тяжелой промышленности

Группа изделий, предназначенных для перевозки грузов большой массы и габаритов. Грузоподъемность: от 80 кг до 1 тонны. Крепление – преимущественно платформа, диаметр колес – до 220 мм. Материал шины – резина, полиуретан, бакелит, полиамид. Модели актуальны для складской, торговой, промышленной техники и мебели.

Для средних нагрузок

Колеса монтируют на транспортные и складские тележки, применяют в ресторанных и кондитерских стойках. Грузоподъемность: от 90 до 350 кг. Востребованы крепления с механизмом платформа, со штырем, под болт. Шинку изготавливают из полиамида, каучука, немаркированной резины, полиуретана.

Для покупательских тележек

Тележки для магазинов должны быть маневренными, обладать тихим ходом. Шинка колеса изготавливается из термопластичной резины или полиуретана, что обеспечивает легкое и безопасное передвижение. Такой материал не оставляет следов на напольном покрытии. Грузоподъемность артикулов – 150 кг.

Для медицинского оборудования

К медицинскому оборудованию предъявляются высокие требования гигиеничности и безопасности. Колеса оснащены шинкой с резиновым противозадирным или термопластичным каучуковым покрытием. Колеса особой конструкции движутся бесшумно, не повреждают и не пачкают пол. Некоторые модели снабжены стопорами. Артикулы предназначены для перемещения техники для рентгена, томографии, УЗИ, больничной мебели.

Колеса для мебели

Такие приспособления отличает большой выбор цветовых и эстетических решений. В ассортименте есть одинарные, сдвоенные, сферические модели. Грузоподъемность – до 100 кг. Колеса устанавливают на стулья, кресла, шкафы, офисные тележки, ящики, передвижные тумбы. Особенность шинок – сверхгладкая поверхность, которая гарантирует сохранность напольных покрытий любого типа.

Колеса для штабелеров

Для складского оборудования и транспортных компаний предназначена серия HQP. Грузоподъемность достигает 2200 кг. Материал шины – высококачественный вулколлан, устойчив к истиранию, может эксплуатироваться на любых напольных покрытиях. Колеса устанавливают на штабелеры, гидравлические тележки.

Колеса на ось

У модели отсутствуют специальные фиксаторы, предусмотрено отверстие в центре колеса. Оно совмещается с осью транспортного средства.

Поворотные и неповоротные механизмы

Маневренность оборудования – важный параметр при перемещении. EMES выпускает колесные опоры с поворотными механизмами и без них. Первые могут дополнительно комплектоваться ограничителями радиуса.

Под болт

В изделиях предусмотрено крепление под вертикально ориентированный болт.

Колеса с тормозом и без

Тормозная система – залог эксплуатационной безопасности. Надежная фиксация колеса исключает случайное передвижение транспортной платформы и травмирование персонала. Модели без тормоза подходят для бытового использования.

С площадкой

Такая модель колес оснащена платформой, которая фиксируется 2-4 болтами через специальные отверстия.

На подшипниках

Подшипник облегчает вращение колеса и уменьшает усилия, необходимые для перемещения груза. Конструкция особенно актуальна для промышленных колесных опор высокой грузоподъемности.

Производитель EMES предлагает широкий ассортимент надежных моделей колесных опор с разным целевым предназначением.