Managed IT сервис-провайдер

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Бизнес — 27 Января 2021, 15:34
Бизнес без использования передовых технологических решений обречен на банкротство. Это прекрасно понимают предприниматели, которые активно пользуются услугами сервис-провайдера Itglobal https://itglobal.com/. Среди клиентов данного сервиса можно найти крупнейшие международные корпорации. Сегодня сервис-провайдер предлагает создание полноценной ИТ-инфраструктуры, услуги по аудиту ИБ, созданию публичного облака, Managed IT, vStack, Pentest, DPI, пакет Яровой, СОРМ и организацию удаленных рабочих мест. Компания тесно сотрудничает с лидерами мировой ИТ-индустрии. Офисы Итглобал функционируют по всему земному шару.
Особым спросом среди клиентуры пользуется аудит информационной безопасности. Заказывая такую услуги представители бизнеса получают возможность понимания качества защиты ИТ-активов их компаний. Высококвалифицированные эксперты сервис-провайдера проверяют комплексно состояние безопасности информационных сетей и систем заказчика, выявляя при этом несоответствия или же слабые места. На основании полученных данных создается подробный отчет, в котором приводится обзор защищенности информационных систем. В такой документ также вносятся рекомендации по устранению обнаруженных недочетов. Разрабатываются такие рекомендации с учетом лучших мировых практик.
После выполнения рекомендаций экспертов сервиса, инфраструктура заказчика будет соответствовать наиболее высоким требованиям и запросам безопасности. У ИТ-провайдера можно заказать аудит разных компонентов, в том числе аудит локальных или же беспроводных сетей, сегментации и сетевых порядков доступа. Проверяются основные настройки операционных систем, которые влияют на их безопасность. Аналогичный аудит выполняется и по отношению основных настроек систем виртуализации. Отдельно проверяется безопасность СУБД. Эксперты проводят аудит средств защиты информации и специфичных компонентов цифровой инфраструктуры. Они изучают помещения, в которых размещено оборудование и процессы ИБ.
Внешний аудит информационной инфраструктуры предприятия поможет предотвратить утечку конфиденциальной информации и определить уровень обеспечения информационной безопасности. Полученные после таких работ рекомендации помогут владельцам бизнеса повысить защищенность информационной инфраструктуры, снижая при этом риски взлома, атак или вывода из строя систем. Команда сервис-провайдера поможет администрации компании осуществить дополнительный контроль ИБ и ИТ-подразделений. Благодаря решениям, предложенным такими специалистами возможно построение и модернизация бизнес-процессов.
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