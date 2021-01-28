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Услуги чип-тюнинга

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Бизнес — 28 Января 2021, 11:29

Соблюдая экологические нормы не в ущерб мощности авто, производители вынуждены искусственно занижать характеристики ДВС. В туробированных моторах подобная дефорсировка порой достигает 25-32 процентов. А чип-тюнинг позволяет увеличить мощность мотора совершенно безопасно, улучшая при этом общую динамику. Сеть сервис-центров по тюнингу Адакт имеет в столице более двенадцати партнеров. Так что автовладельцы могут выбрать ближайшего для себя специалиста и записаться на тест-драйв для будущей прошивки. Это не только удобно, но и выгодно в финансовом отношении.

Гарантии

Некоторые могут возразить, что незачем обращаться к официальному партнеру, тогда как прошивку авто можно выполнить практически в любом гараже. Прежде всего тюнинг у официального партнера позволит сохранить автотранспортное средство. Кроме этого, в таком сервис-центре каждый автовладелец получает гарантию. Партнеры Адакт в обязательном порядке выдают клиентам сертификаты, подтверждающие подлинность прошивки. Это является гарантом использования не подделок, скачанных с разных барахольных веб-сайтов, а оригинальный программный продукт. Проверка подобных сертификатов возможна через официальный портал Адакт.

Каждому клиенту предоставляется десятидневный тест-драйв. Если выполненная прошивка по разным причинам не удовлетворит посетителя, деньги ему будут возвращены. Возможна установка другой версии или запрос по доработке. В среднем каждый партнер сети имеет семилетний опыт работы в данной сфере. Работают высококвалифицированные специалисты на профессиональном оборудовании. Адакт гарантирует качество выполненных ими работ. После чип-тюнинга увеличится крутящий момент и мощность движка, повысится отзывчивость педали газа, прибавится тяга с низов, будут устранены рывки АКПП и провалы при разгоне и снизится топливный расход.

Благодаря прошивке, происходит корректировка работы агрегата. Водитель сможет легко переключаться между бензиновым и газовым режимами. Если использовать прошивку Евро-0 или Евро-2, понизятся нормы токсичности. Происходит отключение контроля эффективности катализатора, сажевого фильтра, катализатора и разных систем и датчиков на программном уровне ЭБУ. Если отключение будет выполнено неграмотно, сигнала Check Engine вы не сможете устранить. Это означает аварийный режим работы мотора. Поэтому важно доверить прошивку опытным профессионалам, официальным партнерам Адакт.




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