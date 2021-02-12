Лучшие Форекс-брокеры

Несмотря на то, что Форекс-рынок появился сравнительно недавно, он пользуется огромной популярностью среди трейдеров разных стран. Первые валютные транзакции и операции в этом формате начали проводить с конца семидесятых готов прошедшего столетия. Несмотря на изменения и новшества, которые были введены в торговлю, в мире каждый день оформляется миллионы сделок. Некоторые из них успешные, другие - заведомо провальные. Чтобы избежать такие провалы, необходимо воспользоваться услугами брокерских компаний, выполняющими посреднические функции между биржей Форекс и торговцами валюты.

Поиск брокера требует учета ряда нюансов и параметров. Необходимо убедиться, что компания пользуется хорошей репутацией и оперирует на Форекс-рынке достаточно долго. Только профессиональные качества и услуги могут быть гарантом безопасности и выгодности сделок трейдера на рынке Форекс. Подобные данные находятся в общем доступе на разных веб-ресурсах, представленных сегодня в сети. Они предлагают рейтинги, в которых представлены лучшие брокеры мира. Прежде чем обратиться к брокеру за услугами, необходимо убедиться, что он работает по лицензии, позволяющей ему совершать сделки. Такие лицензии выдаются госорганами в соответствии с действующим законодательством.

Рейтинговый список

Портал мофт предлагает рейтинговый список брокерских компаний с мировой известностью. Каждый представленный в данном списке брокер отличается добросовестным отношением к пользовательской аудитории, своевременными выплатами и высококачественным сервисом. Если компания устанавливает лимиты на вывод денег, доверять ей не стоит. Также ненадежными являются брокеры, запаздывающие с выплатами средств. Наличие оперативной и профессиональной службы техподдержки также является обязательным условием при выборе торговой компании, оперирующей на Форекс-рынке. Трейдер в любой момент моет попасть в щепетильную ситуацию, когда отказывает софт или же какая-нибудь функция в процессе торговли. В такие моменты очень важна своевременная профессиональная помощь.

К выбору Форекс-брокера начинающие трейдеры или же опытные профессионалы должны относиться с особым вниманием. Пока не будет проведен тщательный анализ работы конкретной компании, доверять ей собственные сбережения не стоит. Ведь именно брокерская компания предопределяет финансовую успешность работы трейдера. Надежная платформа имеет хорошую репутацию, предлагает пользователям удобное выполнение финансовых операций, оперирует большими объемами валютных потоков и выполняет своевременное отчисление заказанных трейдером денежных средств. Помогут сделать выборы компании и реальные отзывы других трейдеров, которые уже успели воспользоваться услугами того или иного брокера. Найти их легко можно в сети, на тематических веб-ресурсах.



