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Заказное литье пластмасс

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Бизнес — 15 Февраля 2021, 13:49

Компания МетроПласт Инжиниринг предлагает услуги по доступным ценам на литье пластмасс. Опытные мастера предприятия подберут оптимальный пластик и изготовят любые изделия. Кроме этого здесь можно заказать модернизацию, ремонт и обслуживание литьевой оснастки. Предприятие занимается серийным литьем пластиковых деталей, их упаковкой, маркировкой и сборкой. МетроПласт Инжиниринг принимает индивидуальные заказы по литью пластмассовых изделий с делением на предоставленных клиентом пресс-формах. Работает компания по давальческой схеме или на контрактной основе.

Контрактное литье предполагает предоставление заказчиком литьевой формы. Мастера предприятия metroplast.ru самостоятельно закупают заранее согласованное сырье вместе с упаковочными материалами. Клиент получает готовые пластиковые детали или изделия, на которую распространяется полная ответственность исполнителя за качество продукции. По давальческой схеме заказчик предоставляет не только литьевую оснастку, но и сырье, необходимо для производства пластиковых отливок вместе с упаковочными материалами. В подобных случаях компания ответственна исключительно за качество предоставляемых услуг.

Для хранения литьевой оснастки компания используется отапливаемый склад. Данная услуга предоставляется бесплатно. Когда завершится отлив конкретной партии изделий, выполняется профилактика и диагностика оснастки. Стоимость заказа по производству пластиковых деталей рассчитывается персонально. Зависит она от размера партии, вида выбранного полимерного сырья, качества литьевой оснастки и других факторов. С увеличением партии изделий, уменьшается стоимость одной единицы продукции. Среднее время запуска литья конкретных партий составляет 2 часа. Отлитые в процессе наладки изделий попадают в брак. Эти затраты учитываются при расчете себестоимости готовой продукции.

Полимерное сырье различается по свойствам и составу. Для переработки некоторых видов требуется повышенная температура, а другие нуждаются в предварительной сушке подготовленным воздухом. В составе третьих содержатся волокна стекла, способного разрушить шнеки литьевых станков. Некоторые литьевые формы служат долго, а другие повреждаются очень быстро. Поэтому от форм зависит качество отливки, скорость установки и снятия изделий, а также цикл литья. Каждое изделие имеет свой технологический допуск, который тщательно контролируется. Для сравнения мастера предприятия используются контрольный образец. Поэтому все детали проходят стопроцентный контроль параметров, благодаря чему соблюдается полное соответствие с требуемыми нормами. Опытные наладчики и технологии компании имеют более чем двадцатилетний стаж производства пластиковых форм. Они справятся с задачами любой сложности, учитывая потребности и пожелания заказчиков.

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